Nejstrašlivější omáčky? Vypálí díru v žaludku, bez brýlí je neotevřete, říká diplomat

Pálivé papričky a vodní dýmky – český velvyslanec ve Vietnamu Hynek Kmoníček se ve volném čase věnuje poněkud kuriózním zálibám. Dokáže pozřít tak pálivou omáčku, po které by prý většina lidí mohla skončit s "dírou v žaludku". "Nejstrašlivější omáčku, kterou mám, nemůžete otevřít bez ochranných rukavic a brýlí, abyste kvůli výparům nepřišli o oči," říká.

Vietnamská kuchyně je podle Kmoníčka o dost jiná v samotném Vietnamu, než ta, na jakou jsou zvyklí v jiných zemích, například v Česku. Výrazné pálivé chutě se v ní ale podle Kmoníčka nevyskytují. "Pálivost omáček se měří na základě Scovilleovy stupnice. Jedna Scovilleova jednotka je, když jeden díl té omáčky rozředíte v jednom díle destilované vody a tři z pěti ochutnavačů ji tam ještě ucítí," vysvětluje velvyslanec ve Vietnamu.

Podle něj solidní omáčky začínají asi na šesti milionech Scovilleových jednotek. "Ty jsem ještě schopen požívat. Normální lidské bytosti bych to nedoporučoval, protože by bez tréninku mohla skončit opravdu s dírou v žaludku," varuje Kmoníček.

Kromě pálivých papriček si velvyslanec ve Vietnamu libuje také ve vodních dýmkách. "Já je kouřím od svých deseti let. Tehdy mi má matka vysvětlila, že s cigaretou vypadám směšně, a k narozeninám mi darovala moji první dýmku," říká s úsměvem.

Celý rozhovor si můžete pustit níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:31-3:16 Jaká diplomatická mise byla pro zkušeného velvyslance Hynka Kmoníčka největší zábava a co už stihl řešit ve Vietnamu?

3:16-6:28 Proč režim ve Vietnamu pojmenoval jako konfuciánský komunismus?

6:28-10:15 Jakou má Česko díky početné vietnamské komunitě roli ve Vietnamu? Pomáhá to Česku v něčem?

10:15-14:48 Přichází lidé z Vietnamu do Česka stále především z ekonomických důvodů, nebo se to proměňuje? Co stát ví a co neví o vietnamské komunitě v Česku?

14:48-20:08 O tom, proč podle Kmoníčka bude dominantní silou 21. století právě Asie.

20:08-25:18 Jaké jsou vztahy Vietnamu a Číny? Čím je pro Kmoníčka dnes Amerika, kde také působil jako velvyslanec? Jak sleduje společenské změny v USA?

25:18-29:57 Proč daroval exprezidentu Miloši Zemanovi právě vodní dýmku a o tom, že má doma sbírku pálivých omáček.