Kanály televize Barrandov jsou mimo provoz. Dodavatel firmu odpojil od elektřiny

Kanály televize Barrandov přestaly v noci na sobotu vysílat. Na obrazovce svítí pouze monoskop. Podle webu Blesk.cz firmu dodavatel odpojil od elektřiny. Zadlužená společnost Barrandov Televizní Studio má kvůli exekuci zablokované bankovní účty a nemůže provádět finanční operace.

Programy TV Barrandov, Kino Barrandov a Krimi Barrandov přestaly vysílat po jedné hodině v noci. Na obrazovkách jsou barevné pruhy, nápis "Skupina Barrandov" a čas.

Firma Jaromíra Soukupa, do které nedávno vstoupil investor Jan Čermák, získala v minulých dnech dočasnou ochranu před klíčovým věřitelem, který účty zablokoval. Městský soud v Praze v pondělí povolil televizní společnosti využít nově vzniklého institutu individuálního moratoria, což firmě umožní ochranu před věřitelem a umožní jí dál fungovat.

Individuální moratorium je nový nástroj, který se do české legislativy dostal loni v září. Má pomoci firmám, které se ocitly v těžké finanční situaci a během zdlouhavé insolvence by mohly zkrachovat. Zároveň ale musí být zřejmé, že díky nastaveným opatřením se dokážou udržet v provozu a splácet své dluhy. Barrandov Televizní Studio ovšem musí do měsíce zpracovat restrukturalizační plán a ten předložit věřitelům.

Čermák od loňského října vlastní polovinu Soukupovy společnosti Empresa Media, pod níž vedle TV Barrandov spadají také časopisy Týden, Sedmička nebo Instinkt. Čermákova firma Servis-24 se specializuje na pomoc firmám zatíženým dluhy.