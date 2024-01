Kanály televize Barrandov byly mimo provoz. Dodavatel firmu odpojil od elektřiny

Kanály televize Barrandov přestaly v noci na sobotu vysílat. Na obrazovce svítil pouze monoskop. Podle webu Blesk.cz firmu dodavatel odpojil od elektřiny. Zadlužená společnost Barrandov Televizní Studio má kvůli exekuci zablokované bankovní účty a nemůže provádět finanční operace.

Programy TV Barrandov, Kino Barrandov a Krimi Barrandov přestaly vysílat po jedné hodině v noci. Na obrazovkách byly barevné pruhy, nápis "Skupina Barrandov" a čas. Znovu se zprovoznily až v deset hodin dopoledne.

"Elektřina byla odpojena v noci z pátku na sobotu po jednostranném kroku dodavatele. Ten koncem týdne oznámil, že při nezaplacení dlužné částky ve stanoveném termínu přeruší dodávky až o sobotní půlnoci. Mezitím jsme zprovoznili vlastní zdroje elektřiny a už v deset hodin ráno televize Barrandov opět vysílala. Divákům se za technické komplikace omlouváme," uvedla výkonná ředitelka televize Andrea Geyer.

Firma Jaromíra Soukupa, do které nedávno vstoupil investor Jan Čermák, získala v minulých dnech dočasnou ochranu před klíčovým věřitelem, který účty zablokoval. Městský soud v Praze v pondělí povolil televizní společnosti využít nově vzniklého institutu individuálního moratoria, což firmě umožní ochranu před věřitelem a umožní jí dál fungovat.

Individuální moratorium je nový nástroj, který se do české legislativy dostal loni v září. Má pomoci firmám, které se ocitly v těžké finanční situaci a během zdlouhavé insolvence by mohly zkrachovat. Zároveň ale musí být zřejmé, že díky nastaveným opatřením se dokážou udržet v provozu a splácet své dluhy. Barrandov Televizní Studio ovšem musí do měsíce zpracovat restrukturalizační plán a ten předložit věřitelům.

Čermák od loňského října vlastní polovinu Soukupovy společnosti Empresa Media, pod níž vedle TV Barrandov spadají také časopisy Týden, Sedmička nebo Instinkt. Čermákova firma Servis-24 se specializuje na pomoc firmám zatíženým dluhy.

Televize Barrandov získala licenci při digitalizaci pozemního vysílání a vysílat začala 11. ledna 2009, původně patřila barrandovskému filmovému studiu, od kterého získala i jméno. Soukup ji koupil v roce 2012 od jeho vlastníka Tomáše Chrenka. Soukup se postupem času stal hlavní tváří své stanice, postupně moderoval diskusní pořady, zpravodajství, a dokonce i lifestylové magazíny.

Televize Barrandov ovšem postupně začala ztrácet diváky. Zatímco za rok 2017 vykázala mezi lidmi staršími 15 let sledovanost 8,66 procenta, o rok později už jen 6,91 procenta a za rok 2022 to už bylo pouze 3,21 procenta. S malou sledovaností souvisí také ekonomické potíže televize.