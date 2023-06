Identita jako osobitý streetartový koncept

Výsadou mládí je odvaha, potřeba sebevyjádření i schopnost trefit podstatu aktuálně ožehavých společenských témat. Momentálně veřejným prostorem rezonuje problematika identity. Ta se stala letošním tématem Converse All Stars Muralu, který definují velkoformátové street artové malby v různých světových metropolích. Tedy i v té české.

Vizuálního pojetí projektu se letos zhostil mladý grafik Adam Žák, který je součástí komunity All Stars. Jde o celosvětovou skupinu mladých talentů, které Converse podporuje. Začínající umělec identitu vnímá velmi osobitým způsobem, který přetavil do podoby závěrečného návrhu. "Představuju si ji jako rybářskou síť, která zachytává vjemy okolo nás. Některé zůstanou dekády a pomalu v nás zrají, některé se od nás odpojí už po pár měsících. Proto jsem se rozhodl pro téma identity použít motiv sítě. Každý z nás má svoji vlastní unikátní tzv. identity net," přiblížil pojetí muralu autor.

Mural s přesahem

Nejen milovníci alternativního umění mohou originální koncept Adama Žáka zaregistrovat na rušné křižovatce u tramvajové zastávky Nádraží Modřany, kde bylo toto rohové streetartové dílo odhalené sedmého června letošního roku. Velkoformátová malba vznikla, jako už třetí realizace, pod záštitou celosvětového projektu All Stars. Ten podporuje tvorbu umělců z kreativních komunit v rámci celého světa, kteří upozorňují na společensky důležitá témata způsobem, který přitáhne pozornost všech generací. Tvůrci, jenž nejsou lhostejní k enviromentálním nebo aktivistickým tématům, mění veřejný prostor k inspiračně zajímavému prostředí.

Napříč žánry

Letošní třetí ročník projektu ikonické značky byl specifický i tím, že se do něj zapojili rovněž mladí All Stars hudebníci. Konkrétně All Star Terra, průkopnice a vycházející hvězdu hyperpopu, spolu s DJ Kewu představili na odhalení muralu svoje nové album Sugar & Sleaze. K muralu sestavili i speciální playlist, pro který se inspirovali přímo samotným dílem. Adam Žák se mimo svůj hlavní počin umělecky podílel také na vizuálu jejich alba.

K tématu identity se vybízelo vytvořit rovněž interaktivní nadstavbu, která by motivovala lidi k sebevyjádření. Studentka Scholastiky, Vyšší odborné školy vizuální komunikace, vytvořila Instagram filtr. Ten je přístupný na @converseczesvk nebo skrze načtení QR kódu přímo na stěně muralu. Je zajímavý i tím, že v něm zazní část hudebního projektu Our Beat s název Identity, který vytvořili další All Stars Michael Nováček a Nill Garcon. Mural zkrátka působí zprostředkovaně na všechny lidské smysly.