Macarena nebo Despacito. Vraťte se v čase a pusťte si letní hity posledních 64 let

Shutterstock, Aktuálně.cz

„Ta, kterou budou zpívat opilci.“ Tak určil v květnu 1907 neznámý písničkář hit léta. Už před více než sto lety se umělci přeli o to, čí píseň bude letním hitem. V roce 1940 zveřejnil týdeník Billboard první hudební žebříček. To bylo prvním krokem k rozšíření fenoménu songu léta, který se podle hudebního kritika Davida Hajdua plně projevil ve Spojených státech až v 50. a 60. letech v éře rokenrolu.

Mezi letní hity patří světoznámé písničky. Například klasika kapely Rolling Stones (I can’t get no) Satisfaction ovládla americké žebříčky v roce 1965. Ve Velké Británii ji lidé mohli poslouchat pouze díky pirátským rádiím - pro ty oficiální byla příliš sexuální. V roce 1976 vystřelila písnička Don’t Go Breaking My Heart dosud nepříliš známé zpěváky Eltona Johna a Kiki Dee. Léto 1982 ovládla Eye of the Tiger, píseň doprovázela ikonického Sylvestera Stallona v roli filmového Rockyho.

Letním hitem byla i Macarena - od roku 1996 hraje všude. Po přelomu milénia v rádiích kralovala Beyoncé společně se zpěvákem Jay Z. Píseň Crazy in Love byla jejím prvním singlem. Před dvěma lety se stala nejoblíbenější píseň As It Was od britského zpěváka Harryho Stylese. Byla úspěšná nejen v létě - je to globálně nejúspěšnější song roku 2022.

Letní hity (americký žebříček Billboard Summer Songs, 1960-2023)

Zdroj: Billboard

Vloni byla podle žebříčku týdeníku Billboard hitem léta píseň Last Night od Morgana Wallena. Reakce na to byly rozporuplné, ostatně už delší dobu se v hudebním průmyslu objevují pochyby o každoročním hledání letního hitu. Už v roce 2018 americký časopis Rolling Stone napsal, že „není žádný song léta - a už ani nikdy nebude“.

Věta „tohle poslouchá každý“ už totiž neznamená to, co v době před internetem. Tehdy totiž opravdu poslouchali téměř všichni to stejné, vysvětluje pro CNN Robert Thompson, americký pedagog a mediální vědec.

Podle Thompsona lidé ale stále hledají jednu letní píseň, právě kvůli nostalgii, kdy všichni poslouchali to stejné a mohli ten zážitek sdílet. „Do jisté míry chceme stále řešit to, jaká je píseň léta, protože se držíme naděje, že něco takového skutečně existuje,“ dodává.