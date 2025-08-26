Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste

Nejméně jeden člověk byl zabit při prvním ranním útoku na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu. O několik minut později následovat další úder, když na místo činu dorazili záchranáři a novináři. Ten už byl daleko ničivější a způsobil smrt téměř dvaceti lidí.
BBC tuto taktiku popisuje jako "dvojitý zásah" - kontroverzní vojenský postup, jehož cílem je maximalizovat počet obětí útokem na ty, kteří dorazí na místo po prvním zásahu.
Mezi oběťmi bylo i pět novinářů, kteří pracovali jako kontraktoři pro mezinárodní média, včetně agentur Associated Press, Reuters, Al Jazeera či Middle East Eye. Jelikož Izrael neumožňuje zahraničním zpravodajským organizacím vstup do Gazy, spoléhají se tyto agentury na místní reportéry, které si najímají.
V minulosti při některých útocích na novináře Izrael zdůrazňoval jejich vazby na teroristickou organizaci Hamás. V případě reportéra Al Jazeery Anase al-Šarífa dokonce přiznal, že šlo o cílený útok.
Pondělní incident však izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za "tragickou nehodu". "Izrael si váží práce novinářů, zdravotnického personálu i všech civilistů. Vojenské orgány provádějí důkladné vyšetřování," uvedl na sociální síti X.
Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2025
Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. The military authorities are conducting a thorough investigation.
Our war is with Hamas terrorists. Our just…
Podle serveru The Times of Israel nemocnici zřejmě zasáhly pozemní síly, jelikož izraelská armáda později vyloučila letecký útok. Událost vyvolala znepokojení mezi světovými lídry i mezinárodními organizacemi.
Protesty v izraelských ulicích
V úterý zároveň vyšly do izraelských ulic tisíce demonstrantů požadujících ukončení války a propuštění rukojmích. Večer totiž zasedá bezpečnostní kabinet, který by měl jednat o možném obnovení rozhovorů o příměří a osvobození zajatců.
Protestující blokovali dopravu v Tel Avivu, další se shromáždili před pobočkou amerického velvyslanectví nebo domy ministrů po celé zemi.
"Premiér Netanjahu upřednostňuje zničení Hamásu před propuštěním rukojmích," citovala televize France24 demonstrujícího Rubyho Chena, jehož syna unesl Hamás při teroristickém útoku v říjnu 2023.
Z celkem 251 rukojmích unesených do Gazy je jich podle izraelské armády stále drženo 49, přičemž 27 z nich je považováno za mrtvé. Izrael čelí rostoucímu tlaku doma i v zahraničí, aby ukončil svou vojenskou kampaň v Gaze, která způsobila rozsáhlou humanitární krizi a zdevastovala velkou část pásma.