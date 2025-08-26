Obrazem

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste
Palestinská novinářka Mariam Abu Dagga, která spolupracovala s agenturou AP. Byla zabita při izraelském útoku na nemocnici Násir 25. srpna 2025.
Aktivisté u města Lod blokují dálnici. Demonstranti vyzývají izraelskou vládu k propuštění rukojmích a zrušení rozhodnutí o převzetí kontroly nad částmi Gazy.
Krví potřísněná kamera, s níž pracovala 33letá novinářka Mariam Dagga. Zemřela při dvojitém úderu na nemocnici Násir v Chán Júnisu.
Lidé procházejí mezi troskami po izraelských úderech na nemocnici Násir v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy, kde byl 25. srpna 2025 zabit kameraman Hussam al-Masrí, externí spolupracovník agentury Reuters, spolu s dalšími novináři a civilisty. Zobrazit 12 fotografií
Foto: Reuters
Martin Sluka Jan Bezucha Martin Sluka, Jan Bezucha
před 5 minutami
Dvojitý izraelský úder na nemocnici v pásmu Gazy si vyžádal nejméně 20 obětí, včetně novinářů a zdravotníků. Zatímco událost vyvolala ostrou reakci ze zahraničí, izraelská vláda čelí i domácímu tlaku. Do ulic totiž vyšly tisíce demonstrantů, kteří požadují ukončení války v Gaze a propuštění rukojmích.

Nejméně jeden člověk byl zabit při prvním ranním útoku na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu. O několik minut později následovat další úder, když na místo činu dorazili záchranáři a novináři. Ten už byl daleko ničivější a způsobil smrt téměř dvaceti lidí.

BBC tuto taktiku popisuje jako "dvojitý zásah" - kontroverzní vojenský postup, jehož cílem je maximalizovat počet obětí útokem na ty, kteří dorazí na místo po prvním zásahu.

Související

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,
11 fotografií

Mezi oběťmi bylo i pět novinářů, kteří pracovali jako kontraktoři pro mezinárodní média, včetně agentur Associated Press, Reuters, Al Jazeera či Middle East Eye. Jelikož Izrael neumožňuje zahraničním zpravodajským organizacím vstup do Gazy, spoléhají se tyto agentury na místní reportéry, které si najímají.

V minulosti při některých útocích na novináře Izrael zdůrazňoval jejich vazby na teroristickou organizaci Hamás. V případě reportéra Al Jazeery Anase al-Šarífa dokonce přiznal, že šlo o cílený útok.

Pondělní incident však izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za "tragickou nehodu". "Izrael si váží práce novinářů, zdravotnického personálu i všech civilistů. Vojenské orgány provádějí důkladné vyšetřování," uvedl na sociální síti X.

Podle serveru The Times of Israel nemocnici zřejmě zasáhly pozemní síly, jelikož izraelská armáda později vyloučila letecký útok. Událost vyvolala znepokojení mezi světovými lídry i mezinárodními organizacemi.

Protesty v izraelských ulicích

V úterý zároveň vyšly do izraelských ulic tisíce demonstrantů požadujících ukončení války a propuštění rukojmích. Večer totiž zasedá bezpečnostní kabinet, který by měl jednat o možném obnovení rozhovorů o příměří a osvobození zajatců.

Protestující blokovali dopravu v Tel Avivu, další se shromáždili před pobočkou amerického velvyslanectví nebo domy ministrů po celé zemi.

Související

OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v první reakci odmítl

GAZA

"Premiér Netanjahu upřednostňuje zničení Hamásu před propuštěním rukojmích," citovala televize France24 demonstrujícího Rubyho Chena, jehož syna unesl Hamás při teroristickém útoku v říjnu 2023.

Z celkem 251 rukojmích unesených do Gazy je jich podle izraelské armády stále drženo 49, přičemž 27 z nich je považováno za mrtvé. Izrael čelí rostoucímu tlaku doma i v zahraničí, aby ukončil svou vojenskou kampaň v Gaze, která způsobila rozsáhlou humanitární krizi a zdevastovala velkou část pásma.

Prohlédnout si 12 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Nelíbila se mu přední světla. Jak Ivan Lendl přišel k prvnímu géčku v Americe

Nelíbila se mu přední světla. Jak Ivan Lendl přišel k prvnímu géčku v Americe
16 fotografií

Díky Beatles má jméno Lucy, teď ji můžete vidět v Národním muzeu

Díky Beatles má jméno Lucy, teď ji můžete vidět v Národním muzeu
11 fotografií

Na sraz Škody 1203 po vlastní ose. Unikátní prototyp je po 40 letech zpět na silnici

Na sraz Škody 1203 po vlastní ose. Unikátní prototyp je po 40 letech zpět na silnici
28 fotografií

Škoda tyhle fotky minout: nebeská mana i ohnivé peklo nebo mastný kůl

Škoda tyhle fotky minout: nebeská mana i ohnivé peklo nebo mastný kůl
14 fotografií
Obrazem Aktuálně.cz Obsah zahraničí Gaza Izrael nemocnice novinář smrt armáda Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 5 minutami

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste
Prohlédnout si 12 fotografií
Palestinská novinářka Mariam Abu Dagga, která spolupracovala s agenturou AP. Byla zabita při izraelském útoku na nemocnici Násir 25. srpna 2025.
Aktivisté u města Lod blokují dálnici. Demonstranti vyzývají izraelskou vládu k propuštění rukojmích a zrušení rozhodnutí o převzetí kontroly nad částmi Gazy.
před 16 minutami
Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Barbora Krejčíková udělala v New Yorku dojem. Chystá se něco velkého?
Aktualizováno před 21 minutami
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

ŽIVĚ
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Jih Moravy se letos v létě potýká se suchem kvůli nedostatku srážek.
před 49 minutami
Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Nemoc je nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku, každý rok jich přivede do nemocnic zhruba tisíc a několik dětí jí podlehne.
Aktualizováno před 1 hodinou
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 1 hodinou
Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Republikány ovládaný zákonodárný sbor Utahu ignoroval nezávislou komisi zřízenou voliči, jež měla zajistit, že rozložení volebních obvodů bude férové.
Další zprávy