Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

"Byl jako všichni obyvatelé Gazy: nesl ztrátu, bolest a odolnost. A i tváří v tvář smrti vytrval, proto je to příběh, který musí být vyprávěn," řekl britské televizi BBC jeden z manažerů televize Al-Džazíry Raed Fakih.
Právě v živém vysílání Al-Džazíry se v poslední době Šaríf objevoval a informoval o situaci v Gaze. Byl jedním z mála novinářů, kteří v Pásmu zůstali, izraelská armáda totiž na území nikoho nepouští - a pokud už udělá výjimku, tak musí štáby být v doprovodu vojáků, kteří rozhodují o tématech či lokacích.
Šaríf ještě v neděli večer varoval před bombardováním města Gaza, podle svědka citovaného Al-Džazírou se pak on a jeho kolegové vrátili do stanu, když na něj zaútočil izraelský dron. Spolu s ním na místě podle Reportérů bez hranic zemřelo dalších pět novinářů, kolega z Al-Džazíry Mohammed Qreiqeh, dva kameramani a dva nezávislí fotografové.
Izrael tvrdí, že Šaríf byl "šéfem teroristické buňky Hamásu" a přiznává, že útok byl cílený. Podle BBC ovšem předložil málo důkazů, které by to podpořily. Šaríf to dříve popřel, stejně jako Al-Džazíra. BBC zároveň zjistila, že před současným konfliktem pracoval v Gaze pro mediální tým Hamásu, v některých svých příspěvcích na sociálních sítích před smrtí se ovšem nechal slyšet, jak radikální hnutí kritizuje.
Samotné členství v Hamásu či práce mediálního poradce z něj však podle generální ředitelky Výboru pro ochranu novinářů Jodie Ginsbergové nedělá terč izraelských útoků.
"Mezinárodní právo je v tomto bodě zcela jasné, že jedinými legitimními cíli během války jsou aktivní bojovníci. To, že jste pracovali jako mediální poradce pro Hamás, nebo vlastně pro Hamás v současnosti, z vás nedělá aktivního bojovníka," uvedla v rozhovoru pro BBC. "A nic, co izraelské síly dosud předložily jako důkazy, nám nedává jakoukoli záruku, že byl vůbec aktivním členem Hamásu," dodává.
Podle agentury Reuters v současné izraelské válce zemřelo více než 200 novinářů. Podle Výboru na ochranu novinářů to není poprvé, co Izrael obvinil novináře z terorismu, aniž by předložil jakékoli věrohodné důkazy. Izrael vraždí messengery," uvádí v prohlášení výboru jeho regionální ředitelka Sara Qudahová.
"Izrael zlikvidoval celý zpravodajský štáb. Netvrdil, že by kterýkoli z ostatních novinářů byl terorista. To je vražda. Jednoduše a jasně," dodává Qudahová. Šarífa už na konci července izraelské síly prostřednictvím mluvčího Avičaje Adraje z terorismu obvinily poté, co se v živém vstupu rozplakal při informování o hladomoru v Gaze. Novinář se kvůli tomu obával, že je to předzvěst potenciálního útoku na něj.
Anas al-Šaríf se narodil se ve městě Džábálíjá na severu Pásma Gazy a pro televizi Al-Džazíra pracoval asi dva roky. Předtím pracoval jako fotograf pro agenturu Reuters, s jejímž týmem získal v roce 2024 Pulitzerovu cenu za reportážní fotografii. Byl ženatý, měl čtyřletou dceru Sham a ročního syna Salaha.