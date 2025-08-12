Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Obrazem

Rozsáhlé škody po izraelském úderu na stan u nemocnice Šífa v Gaze, kde 11. srpna 2025 zahynuli novináři Al Džazíry Anas al‑Šaríf, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher a Mohammed Noufal.
Reportér Anas al‑Šaríf (druhý zleva) na nedatovaném snímku zveřejněném mluvčím izraelské armády (IDF) na síti X, spolu se zabitým vůdcem Hamásu Jahjou Sinvárem.
Palestinci se modlí nad těly novinářů, včetně Anase al‑Šarífa a Mohameda Qreiqeha, zabitých při izraelském náletu, během pohřbu před nemocnicí Šífa v Gaze.
Anas al‑Šaríf v červenci 2024 drží neprůstřelnou vestu kolegy a reportéra Ismaila al‑Ghúla během jeho pohřbu v Gaze. Al‑Ghúl zemřel 31. července 2024 při izraelském náletu.To ještě nevěděl, že ho stihne stejný osud.
Jaroslav Synčák Jan Bezucha
před 28 minutami
Při izraelském útoku v Gaze v neděli zahynulo pět novinářů katarské televize Al-Džazíra, mezi nimi byl i 28letý korespondent Anas al-Šaríf, který byl držitelem Pulitzerovy ceny. Útok odsoudila OSN i novinářské organizace, Izraelci tvrdí, že byl členem hnutí Hamás.

"Byl jako všichni obyvatelé Gazy: nesl ztrátu, bolest a odolnost. A i tváří v tvář smrti vytrval, proto je to příběh, který musí být vyprávěn," řekl britské televizi BBC jeden z manažerů televize Al-Džazíry Raed Fakih.

Právě v živém vysílání Al-Džazíry se v poslední době Šaríf objevoval a informoval o situaci v Gaze. Byl jedním z mála novinářů, kteří v Pásmu zůstali, izraelská armáda totiž na území nikoho nepouští - a pokud už udělá výjimku, tak musí štáby být v doprovodu vojáků, kteří rozhodují o tématech či lokacích.

"Zabití našich kolegů, novinářů z Al-Džazíry, je zločin, který nebyl prvním svého druhu," řekl novinář Ibrahim Abu Moussa | Video: Reuters

Šaríf ještě v neděli večer varoval před bombardováním města Gaza, podle svědka citovaného Al-Džazírou se pak on a jeho kolegové vrátili do stanu, když na něj zaútočil izraelský dron. Spolu s ním na místě podle Reportérů bez hranic zemřelo dalších pět novinářů, kolega z Al-Džazíry Mohammed Qreiqeh, dva kameramani a dva nezávislí fotografové.

Izrael tvrdí, že Šaríf byl "šéfem teroristické buňky Hamásu" a přiznává, že útok byl cílený. Podle BBC ovšem předložil málo důkazů, které by to podpořily. Šaríf to dříve popřel, stejně jako Al-Džazíra. BBC zároveň zjistila, že před současným konfliktem pracoval v Gaze pro mediální tým Hamásu, v některých svých příspěvcích na sociálních sítích před smrtí se ovšem nechal slyšet, jak radikální hnutí kritizuje.

Samotné členství v Hamásu či práce mediálního poradce z něj však podle generální ředitelky Výboru pro ochranu novinářů Jodie Ginsbergové nedělá terč izraelských útoků. 

"Mezinárodní právo je v tomto bodě zcela jasné, že jedinými legitimními cíli během války jsou aktivní bojovníci. To, že jste pracovali jako mediální poradce pro Hamás, nebo vlastně pro Hamás v současnosti, z vás nedělá aktivního bojovníka," uvedla v rozhovoru pro BBC. "A nic, co izraelské síly dosud předložily jako důkazy, nám nedává jakoukoli záruku, že byl vůbec aktivním členem Hamásu," dodává.

Podle agentury Reuters v současné izraelské válce zemřelo více než 200 novinářů. Podle Výboru na ochranu novinářů to není poprvé, co Izrael obvinil novináře z terorismu, aniž by předložil jakékoli věrohodné důkazy. Izrael vraždí messengery," uvádí v prohlášení výboru jeho regionální ředitelka Sara Qudahová.

"Izrael zlikvidoval celý zpravodajský štáb. Netvrdil, že by kterýkoli z ostatních novinářů byl terorista. To je vražda. Jednoduše a jasně," dodává Qudahová. Šarífa už na konci července izraelské síly prostřednictvím mluvčího Avičaje Adraje z terorismu obvinily poté, co se v živém vstupu rozplakal při informování o hladomoru v Gaze. Novinář se kvůli tomu obával, že je to předzvěst potenciálního útoku na něj.

Anas al-Šaríf se narodil se ve městě Džábálíjá na severu Pásma Gazy a pro televizi Al-Džazíra pracoval asi dva roky. Předtím pracoval jako fotograf pro agenturu Reuters, s jejímž týmem získal v roce 2024 Pulitzerovu cenu za reportážní fotografii. Byl ženatý, měl čtyřletou dceru Sham a ročního syna Salaha.

Anas al-Sharif byl členem fotografického týmu agentury Reuters, který za snímky útoku Hamásu v Izraeli 7. října 2023 a počátku izraelské ofenzivy v Gaze získal Pulitzerov | Foto: Anas al-Sharif
Prohlédnout si 11 fotografií
 
