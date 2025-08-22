Zahraničí

OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v první reakci odmítl

ČTK ČTK
před 2 hodinami
OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy, na Blízkém východě je to poprvé. Podle odborníků v pásmu trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí, píše agentura AFP. Hladomor v Pásmu Gazy je přímým důsledkem jednání izraelské vlády, prohlásil podle agentury Reuters vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Izrael bezprostředně po oznámení uvedl, že v Pásmu Gazy hladomor není.
Hladomor v Pásmu Gazy, květen 2025.
Hladomor v Pásmu Gazy, květen 2025. | Foto: Reuters

Panel nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost uvedl, že hladomor už propukl v governorátu města Gaza a že do konce září se může rozšířit i do oblastí kolem měst Chán Júnis a Dajr Balah.

Zda jde o hladomor, o tom oficiálně rozhoduje Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC). To je mechanismus agentur OSN, regionálních orgánů a skupin poskytujících pomoc, který hodnotí situaci na základě souboru technických kritérií.

Související

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,
11 fotografií

V současné době podle IPC hladomoru čelí 514 000 obyvatel Pásma Gazy, přičemž tento počet může do konce září podle propočtů vzrůst na 641 000. Hladomor byl podle IPC způsoben boji a blokádou humanitární pomoci a umocněn rozsáhlým vysídlováním obyvatelstva a zhroucením produkce potravin v pásmu. IPC před hladomorem v Pásmu Gazy varovala už v červenci.

Využívat hladovění jako zbraně je válečným zločinem, řekl podle AFP Türk. "Nemůžeme dovolit, aby tato situace beztrestně pokračovala," uvedl generální tajemník OSN António Guterres a vyzval k okamžitému příměří, propuštění všech izraelských rukojmích a neomezenému přísunu humanitární pomoci.

Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci podle Reuters uvedlo, že v Pásmu Gazy hladomor není. Dodalo, že v posledních týdnech pásmo "zaplavil" masivní přísun základních potravin. Úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) označil zprávu IPC za nepravdivou a zaujatou.

V uplynulých týdnech a měsících na existenci akutní podvýživy a hladovění v Pásmu Gazy upozorňovaly mezinárodní humanitární organizace, agentury OSN i mnohé západní vlády. Zároveň kritizovaly izraelskou vládu, že nejprve svou politikou úplné blokády pásma a později rozhodnutím povolit pouze omezený přísun humanitární pomoci do pásma vyvolává humanitární krizi.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Slovensko plánuje omezit rychlost chodců. Londýn i Čína už s chůzí experimentovaly

Slovensko plánuje omezit rychlost chodců. Londýn i Čína už s chůzí experimentovaly
zahraničí Aktuálně.cz Obsah hladomor Gaza gaza palestina Izrael Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

ŽIVĚ
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 13 minutami
Muž vyhrožoval sebevraždou, policie ho zastřelila. Svědci popsali podrobnosti

Muž vyhrožoval sebevraždou, policie ho zastřelila. Svědci popsali podrobnosti

Tragédie se měla odehrát v pražských Ďáblicích. Muž se po hádce s partnerkou zabarikádoval v domě, pak skončil na parapetě s nožem v ruce.
před 18 minutami
Operní diva zpívala při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní přijede do Prahy

Operní diva zpívala při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní přijede do Prahy

Jihoafrická sopranistka Pretty Yende patří k operní špičce. V rozhovoru prozrazuje, proč miluje vysoké podpatky, Verdiho Traviatu i spolupráci s WHO.
před 22 minutami

Co přinese povinný BIM: Investoři ušetří peníze, výrobci získají zpětnou vazbu

Co přinese povinný BIM: Investoři ušetří peníze, výrobci získají zpětnou vazbu
44:57
před 35 minutami
Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

V houštinách v oblasti Kwa Binzaro bylo nalezeno také deset částí lidských těl a 27 domnělých masových hrobů.
před 36 minutami
Střet u atomové elektrárny. Jak slovenský MiG-29 honil UFO nad Jaslovskými Bohunicemi
Přehled

Střet u atomové elektrárny. Jak slovenský MiG-29 honil UFO nad Jaslovskými Bohunicemi

MiG 29 nad Bohunicemi, „lom světla“ vs. radar, civilní piloti a stopa k Vranovu 1987. Co (ne)říkají utajené archivy?
před 54 minutami
Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Odstrašující síla. Austrálie a Filipíny kvůli Číně podepíší novou obrannou dohodu

Posílená dohoda o obranné spolupráci připraví půdu pro častější společná vojenská cvičení.
Další zprávy