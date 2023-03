Fotovoltaické panely – tipy na co si dát pozor a co nezanedbat

Pořízení domácí solární elektrárny je chytrý způsob, jak ve středně až dlouhodobém horizontu ušetřit na provozních nákladech domácnosti, dosáhnout energetické soběstačnosti, a ještě udělat něco pro ochranu životního prostředí. Při současných vysokých cenách energií s využitím dotace se investice do fotovoltaiky vrátí už za 5 až 6 let. Jejich potenciál v Česku je přitom obrovský.

Princip fungování fotovoltaické elektrárny je zdánlivě jednoduchý - sluneční paprsky dopadají na fotovoltaické panely, které je přeměňují na energii. Fotovoltaická instalace potřebuje k provozu a výrobě energie nosič elektrických interakcí, tedy foton. Právě tato částice uvádí elektrony do pohybu, díky čemuž vzniká elektrické napětí. Stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů jde do střídače, kde se přemění na střídavý proud, který odebíráte z vaší elektrické zásuvky. Díky vyššímu napětí elektřina ze slunce vytlačí síťovou elektřinu z domu, přičemž její přebytek jde do sítě nebo do bateriového úložiště.