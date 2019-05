Foto: A máme ho! Babiš vyrazil na Vysočinu seznámit se s kůrovcem

před 46 minutami

Předseda vlády Andrej Babiš a jeho kolegové z kabinetu ve čtvrtek vyrazili na Vysočinu k přehradě Želivka-Švihov, kde se přišli se seznámit s následky kůrovcové kalamity v tamějších lesích. Premiér se mimo jiné zajímal například o způsob ošetření napadených vytěžených stromů, situaci v obchodu s dřívím, o možnosti ochrany lesa proti škůdcům a působení zvěře či o dopady kalamity na zásoby vody v krajině. "Bohužel, v minulosti jsme to trochu zanedbali, ale mám pocit, že teď skutečně děláme maximum pro to, abychom kůrovce perspektivně porazili, a to různými způsoby,“ řekl ve čtvrtek premiér. Podívejte se na fotogalerii z návštěvy Babiše a jeho kolegů v kůrovcem napadeném lese.