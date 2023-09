Konkurenční hra českých e-shopů: Mironet vyřídí reklamace Alzy, ale i CZC a Mallu

E-shop Mironet ve středu oznámil, že je připraven převzít reklamace zboží konkurenčního obchodu Alza.cz. Přitom právě Alza v týdnu sama spustila kampaň, v rámci níž vyřídí reklamace zboží, které lidé zakoupí do 30. září na webech Mall.cz a CZC.cz patřící pod polskou skupinou Allegro. Mironet podle svého vyjádření ke kroku přistoupil, protože "sleduje zhoršující se hodnocení Alzy".

"Společnost Mironet dlouhodobě sleduje hodnocení zákazníků jednotlivých internetových obchodů. Na internetu je celá řada dostupných serverů, kde zákazníci jednotlivé obchody hodnotí. Na těchto serverech neustále klesá průměrné hodnocení společnosti Alza," argumentuje společnost ve svém prohlášení.

Podle Mironetu desítky až stovky tisíc recenzí dostupných na internetu ukazují, že v oblasti prodeje i reklamací má mnohdy Alza horší hodnocení než CZC, od kterého bude nově přijímat reklamace. "Společnost Mironet tak zpochybňuje, že může být pro zákazníky jakýmkoli přínosem přejít z CZC nebo Mall ke společnosti Alza," uvádí dále e-shop.

Zavedení možnosti reklamací zboží od Mall a CZC místopředseda představenstva Alzy Petr Bena vysvětlil mimo jiné tím, že Allegro nejednoznačně informuje o budoucnosti e-shopů, což podle něj může u zákazníků vyvolat nejistotu.

Ředitelka Asociace komunikačních agentur Kateřina Hrubešová následně tento krok označila za nestandardní marketingovou kampaň na hraně etiky, jejímž cílem je vedle vyšší viditelnosti Alzy také získání nových zákazníků.

Alza zákazníkům reklamace nabízí pouze za určitých podmínek. Reklamovat zboží zakoupené u vybraných konkurentů mohou pouze registrovaní zákazníci Alzy v její mobilní aplikaci. "Zboží je potřeba spolu s fakturou zaregistrovat v aplikaci Alzy, a to nejpozději do 31. prosince 2023. Reklamovat je možné zboží, které zákazník nalezne ve vyhledávači Alzy při registraci produktu," informoval již dříve e-shop.

Mironet ve středu uvedl, že svou reklamační akci zveřejní do konce září. Doplnil, že nabídne vyřízení reklamací zákazníků konkurenční Alzy za prakticky totožných podmínek, jaké Alza nabídla ve své reklamní kampani Umíme to rychleji a pohodlněji směřované k CZC a Mallu.

Mironet dodal, že považuje spekulace Alzy o budoucnosti e-shopů polské společnosti Allegro za nepřípadné a neetické. "Pokud by se přece jen naplnily a společnosti CZC a Mall by přestaly být schopny řešit reklamace svých zákazníků, Mironet by byl připraven se o jejich zákazníky postarat a nabídl by skutečné řešení reklamací způsobem, jakým danou službu provedl v minulosti u společností ProCA, Monima, Agen a dalších," dodal ve svém prohlášení.