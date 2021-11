Před čtvrt stoletím otevřel první hypermarket v Česku. Nabídl na 60 tisíc položek

Po letních záplavách, které zpustošily části západního Německa a připravily o život bezmála 200 lidí, bylo jen v nejhůře postiženém okrese Ahrweiler odklizeno více než 300 000 tun suti a odpadu. Odpovídá to množství, které by zde za normálních okolností vznikalo 40 let. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na místní úřady.

Správa okresu Ahrweiler ve spolkové zemi Porýní-Falc dále uvedla, že svoz odpadu vzniklého záplavami si vyžádal 22 000 jízd nákladních vozů. Na jedné ze skládek, kam byla navezena asi polovina odpadu z okresu, vznikla hromada několik stovek metrů dlouhá a 20 metrů vysoká.

"Pravý rozměr tragédie je patrný, teprve když si uvědomíte, že mnoho dotčených lidí bylo nuceno vyhodit nejen odpad, ale i veškerý svůj majetek," citovala agentura AP poslance zemského sněmu za okres Ahrweiler Horsta Giese. Politik doplnil, že věci jako rodinná alba nebo dětské malůvky nejde nahradit.