Při nákupu vytáhne hotovost jen 15 procent Čechů. In je platba mobilem i hodinkami

Nákupy pouze v hotovosti nebo převodem z účtu hradí 15 procent Čechů. Debetní platební kartu využívá 80 procent lidí a kreditní úvěrovou kartu pětina. Díky technologickému pokroku se pak v poslední době rozšířilo i placení mobilním telefonem, k platebním terminálům jej přikládá 18 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace (ČBA) mezi 1087 respondenty.

O průzkumu v úterý informovali představitelé asociace na tiskové konferenci. "Mobilem, případně chytrými hodinkami, čipem a podobně lze platit kdekoli, kde mají bezkontaktní terminál. Ten je v ČR na rozdíl od jiných zemí již obvyklou záležitostí," uvedl poradce ČBA pro platební styk a kyberbezpečnost Tomáš Hládek.

Nejčastější službou pro placení mobilem je Google Pay nebo Apple Pay. Některé banky mají i vlastní aplikaci. Podle loňského průzkumu ČBA mobil k placení lidé využívali v osmi procentech případů.

Při nákupech na internetu využívá platební kartu 54 procent Čechů. Nákup na dobírku využívá 53 procent respondentů a polovina lidí pak platí v on-line prostředí i zadáním příkazu v internetovém bankovnictví. Internetové peněženky, jako je například PayPal, využívá 14 procent lidí.

Placení na dobírku přitom podle Hládka využívají respondenti zejména tehdy, pokud u internetového prodejce nakupují poprvé, nevěří mu nebo recenze na něj nejsou zcela pozitivní či přesvědčivé.

Z průzkumu dále také vyplývá, že dvě třetiny populace vybírají peníze z bankomatu alespoň jednou měsíčně, jde přitom o nejčastější frekvenci výběru. "K bankomatům chodí překvapivě častěji mladí lidé, kteří více spoléhají na peníze na účtu a na platební kartu než na hotovost uloženou doma pod polštářem," uvedl Hládek.

Průzkum zároveň ukázal, že názor na používání hotovosti společnost rozděluje, uvedli představitelé ČBA. Třetina oslovených by totiž přivítala zrušení hotovosti, protože by to přineslo větší svobodu v nakupování. Další třetina je však zcela proti a ve zrušení hotovosti vidí omezení osobní svobody. Třetina lidí je pak v této otázce nerozhodná.