Obchod bez včel je jako nákup za socialismu. Řetězec Penny ukázal prázdné regály

Takto by vypadaly prodejny potravin, pokud bychom neměli včely. 74 % výroby potravin je závislé na opylování včelami. Význam včel pro lidstvo je zásadní, mnoho lidí si to ale neuvědomuje. Někdy je proto nutné ukázat to šokujícím způsobem. Díky @PennyMarketCZ za skvělý nápad. pic.twitter.com/gWAsKKQnOs