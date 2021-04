Desítky tisíc petek denně, zálohovaných jen zlomek. Vracení ale funguje, věří Mattoni

Vratné "petky" od Mattoni, které začal loni prodávat on-line supermarket Košík.cz, se dočkaly zpracování do nových lahví, opět recyklovatelných. Firmy to ve středu oznámily na tiskové konferenci. Pilotní projekt zálohovaných PET lahví Mattoni odstartovala v lednu 2020. Záměrem bylo ukázat zájem zákazníků o zálohování a prakticky vyzkoušet recyklaci "z lahve do lahve".

Použité PET lahve vyrobené z 80 procent z recyklátu zákazníci vrátili nezmačkané proti tříkorunové záloze v podobně kreditů kurýrovi a takto vybrané lahve byly zrecyklovány do nových PET lahví, opět s 80procentním obsahem recyklátu, které se dají znovu recyklovat. Související Kdo nemyslí zeleně, prodělá. Rychlá móda už tak netáhne, zákazníky inspiruje i Greta Oproti tomu PET lahev vytříděná běžným způsobem se použije na výrobu různých výrobků, jako jsou třeba autosedačky, ale výsledný výrobek se již dále recyklovat nedá. Na celý recyklovací proces od zákazníka až po výrobu nové lahve dohlížela nezávislá certifikační společnost GreenCircle, která následně udělila zálohované lahvi Mattoni certifikaci GCC Closed Loop Product. Podle generálního ředitele Košík.cz Tomáše Jeřábka zálohované PET lahve překonaly v prodejích ty běžné, kdy si zákazníci si mohli vybrat, zda si koupí Mattoni buď ve variantě se zálohou, nebo bez ní. Podle Jeřábka jim dalo při nákupu přednost více než 50 procent zákazníků. "Denní prodeje všech PET lahví na Košík.cz jsou v desítkách tisíc kusů. Pilot neměl ukázat objem, ale že změna je možná," upřesnil Jeřábek na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz týkající se podílu všech prodaných petek k těm zálohovaným. "Když máte v portfoliu pouze tři lahve, podíl je zatím minoritní," dodal. Jeřábek dále uvedl, že logistika spojená se zálohováním není pro prodejce významným problémem a ani zákazníci neměli problém prázdné lahve před vrácením doma skladovat. Podle generální ředitele Mattoni 1873 Alessandra Pasquala je recyklace "z lahve do lahve" srovnatelná se systémem znovuplnitelnými lahvemi. "Přál bych si, aby tato skutečnost byla rozpoznána všemi výrobci nápojů, kteří v Česku používají PET lahve a plechovky. Abychom tento výsledek replikovali na celý trh, potřebujeme ale použité nápojové obaly sbírat mnohem efektivněji prostřednictvím zálohového systému. A potřebujeme úzkou spolupráci všech hráčů na trhu," dodal Pasquale. Související Za použitou PET tři koruny. Mattoni rozjíždí vracení lahví, neproplatí ovšem každou Poslanecká sněmovna ale loni v září snahu o povinné zálohování PET lahví od roku 2025 odmítla, bude nadále dobrovolné. Na rozdíl třeba od Slovenska, kde se povinnost zavede od příštího roku a které chce do roku 2025 prostřednictvím zálohování zajistit, že se vysbírá nejméně 90 procent plastových lahví a plechovek. Zálohování PET lahví prosazuje zejména iniciativa Zálohujme, u které je právě Mattoni 1873 členem. Podle ní se v roce 2018 o dva procentní body snížila míra třídění plastů, přičemž produkce plastů se za poslední desetiletí zvýšila o 40 000 tun. Podle iniciativy každoročně končí ve volné přírodě v Česku až 100 milionů PET lahví, žluté kontejnery umí sesbírat jen 69 procent PET lahví. Oproti tomu ministerstvo životního prostředí argumentovalo tím, že v roce 2018 se zpětně vybralo 81 procent PET lahví. Svaz měst a obcí ČR zase vyjádřil obavu, že vyřazením PET lahví z tříděných kontejnerů dojde ke zmenšení vůle lidí třídit odpady. Související Přichází zálohování plechovek. Startuje ho Mattoni, nezkoušejte je však sešlápnout Prodávat vodu Natura v plně recyklovatelných lahvích letos v Česku začala například i společnost Coca-Cola. Firma se zavázala, že do roku 2025 bude používat plně recyklovatelné obaly, do roku 2030 pak chce používat v láhvích a plechovkách 50 procent recyklovaného materiálu. "Petláhev již dnes není jen obalem, ale i surovinou, ze které lze vyrobit novou láhev. Pokud si tento fakt všichni uvědomíme a budeme láhev po jejím použití vracet zpět do koloběhu, tak jsme na nejlepší cestě, jak se zbavit PET láhví odhozených v přírodě nebo ve směsném odpadu," uvedla ředitelka komunikace a udržitelnosti v Coca-Cola ČR a SR Veronika Němcová.