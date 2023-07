Firmy prodávají "nedoručené" balíky. Lákají na překvapení, často však přijde zklamání

Pořiďte si balíček, který e-shopy či dopravci nebyli schopni doručit, a nechte se překvapit hodnotným obsahem - takto lákají někteří prodejci na takzvané mystery boxy, tedy zásilky, které si člověk objedná, aniž by věděl, co je uvnitř. Jejich trend v poslední době zesílil. Na podobném nákupu ale lidé mohou často tratit - někteří prodejci totiž nabízejí zásilky s pochybným obsahem i původem.

Objednat si mystery balíček, ve kterém se nachází údajně nedoručený obsah od přepravních společností, je jako sázka do loterie. Tuto zábavu si lidé oblíbili především během lockdownu, kdy se přemístili do online prostředí a postrádali vzrušení vnějšího světa.

Vidina získání hodnotné tajemné zásilky, u které často ani sám prodejce údajně neví, co se nachází uvnitř, tak přilákala podle ohlasů na internetu už mnoho zájemců. Dokonce v řádů tisíců, jak na svých stránkách avizuje Recentia, jedna ze společností, která neobvyklou službu nabízí.

Firma podle svých slov prodává nevyzvednuté balíčky od velkých e-shopů, jako je Amazon či eBay. Cena balíčků začíná na 1 kusu za 290 korun, 30 balíčků pak zájemci nakoupí za 2990 korun.

"Hodnotný" balíček

Zákazníky společnost rovněž na svém webu láká na to, že na balíčcích mohou vydělat. Podle e-shopu mohou mít hodnotu několikanásobně vyšší, než je jejich pořizovací cena.

Prodejce přitom avizuje, že neví, co se v balíčku ukrývá. "Sami jsme si ze zvědavosti pět zásilek otevřeli. Nacházelo se v nich: grafická karta, propisky, plyšák, ochranný kryt na mobil a lampička," popisuje pro Aktuálně.cz Jiří ze zákaznické podpory Recentia.

Na tom se však podle recenzí na českém internetu se svými zákazníky příliš neshodne. "Při objednání zásilky z nedoručených balíčků jsem obdržel tři pytlíky, které se krčily na dně krabice. Po rozbalení tam byly 3 krabičky z umělé hmoty, kousek kabelu se starými konektory a jeden pár nedošitých cyklorukavic. Všechno v ceně asi 100 korun. Za tento šunt jsem zaplatil 890 korun. Podvodníci!" popisuje uživatel V. Grim v jedné z mnoha ověřených recenzí e-shopu Recentia na portálu Heureka.cz.

"Balíček za 500 korun a v něm cetky za max. 100 korun - náplast, tři kusy kotníkových ponožek a kus plastu. Asi podložka pro malíře. No, za blbost se platí," uvádí další recenze od uživatele Václava z konce června. Podobných recenzí jsou na portálu Heureka desítky.

Z Česka i celého světa

Pochybný je nejen obsah, ale i samotný původ balíčků, které Recentia prodává. Produkty podle prodejce putují do českého skladu v Hranicích z celého světa, konkrétně z e-shopů Amazon, eBay a čínských online obchodů.

České zastoupení Amazonu ani portál eBay se ovšem do zveřejnění článku k tomu, zda balíčky firmě poskytují, redakci nevyjádřily.

Podle Recentie může být obsahem balíčku i zboží z Česka. "Nejčastěji máme zásilky od České pošty," pokračuje Jiří ze zákaznické podpory. Obratem přikládá i "vyjádření České pošty", aby objasnil, jak celý proces funguje. Ve skutečnosti se však jedná o úryvky z článku na webu České televize z roku 2020. Tehdy totiž pošta pořádala aukce, kde zásilky po uplynutí maximální úložné doby prodala. S těmito dražbami však pošta přestala už před lety.

"Jelikož tento způsob nebyl efektivní a nebyl zájem o veškeré prodejné věci, praktikuje se již řadu let prodej zboží na základě uzavřené smlouvy. Tato fáze takzvané likvidace zásilek až po prodej zboží probíhá za přísných pravidel a za účasti likvidační komise a soudního znalce, který stanovuje dle platných zákonů a norem prodejní cenu," popisuje proces aukce mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

S Recentií ani společností Bombex Company s.r.o., pod kterou e-shop spadá, podle něj však pošta nespolupracuje. "Zmiňovaná firma Recentia nemá s Českou poštou uzavřenou žádnou smlouvu a není s ní v obchodním vztahu," uvádí.

Mrtvá liška nebo dravec

Česká pošta si je navíc díky likvidačnímu procesu dobře vědoma toho, co je obsahem balíčků, které již nelze doručit. Musí je totiž otevřít a zkontrolovat kvůli zajištění kazících se potravin a nebezpečných věcí či pro případ, že je po zásilce pátráno.

Pokud by pošta takové kontroly nedělala, hrozilo by, že by nadšenci záhadných balíčků dostali jako překvapení třeba i mrtvá zvířata jako lišku nebo ptačího dravce, která byla podle Vitíka pravděpodobně určena k preparaci.

Nevyzvednuté balíčky Česká pošta archivuje podle jejich charakteru. Úložní doba obyčejných listovních zásilek je jeden měsíc, ostatní zapsané zásilky mají stanovenou dobu půl roku, pokud to ale kapacita skladu umožní, zůstanou déle - až jeden rok. Jeden rok jsou také uložené mezinárodní zásilky.

V roce 2022 bylo uloženo 13 400 nevyzvednutých zásilek, z toho zhruba 4000 se podařilo vrátit zpět adresátovi nebo doručit příjemci. "Ze zbylého množství se následně prodá zhruba 600-800 balíkových zásilek," pokračuje Vitík. Ty jsou naceněné soudním znalcem.

Podle Jiřího ze zákaznického serveru Recentia se jedná spíše o doplňkový prodej společnosti. Nespokojení zákazníci mohou zásilku vrátit do 14 dní, v recenzích si však nejeden z nich stěžuje na mizivou komunikaci e-shopu. "Dosud evidujeme opravdu pár vrácených zásilek, kde kupující požadují vrácení peněz," argumentuje pracovník e-shopu.

Podle marketingového konzultanta Zdeňka Haška jsou mystery boxy spíše krátkodobým trendem, který si ale svou specifickou cílovou skupinu nachází. "Jsou pro dobrodružné povahy milující překvapení, takové eshopové gamblery. Ideálně se smyslem pro humor," popisuje. "Ale i ti chtějí hodnotu za své peníze a také zákaznický servis. Firmy sice slibují záruku na zboží i záruku vrácení peněz, ale už z podstaty věci je jasné, že zde spíš platí, že 'slibem nezarmoutíš'," uzavírá Hašek.