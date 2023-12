Firmy budou v novém roce dál nabírat. Optimismus ale kvůli inflaci postupně ztrácejí

Čeští zaměstnavatelé plánují i v prvním čtvrtletí příštího roku více nabírat zaměstnance než propouštět. Optimismus na trhu práce ale proti minulému čtvrtletí opět klesl. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 525 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR. Jeho výsledky v úterý firma zveřejnila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 27 procent zaměstnavatelů, naopak 22 procent očekává snižování jejich počtu. To, že v posledním čtvrtletí změnu nechystá či to neví, uvedlo 51 procent oslovených firem. Čistý index trhu práce tak podle společnosti Manpower činí plus pět procent.

V předchozím čtvrtletí to bylo plus deset procent. ČR je v globálním měřítku na předposledním místě u náborových plánů, za ní je pouze Argentina.

"V prvním čtvrtletí roku 2024 budou zaměstnavatelé převážně nabírat. Optimismus ale opět mírně poklesl. Náborové plány firem jsou sice výrazně výše než před rokem touto dobou, kdy vrcholila energetická krize, ale ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl počet firem, které plánují propouštět. V ČR velice negativně ovlivňuje důvěru zaměstnavatelů kombinace zpomalení ekonomiky a vysoké inflace, zejména ve spotřebitelsky orientovaných odvětvích," řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Navyšovat počty zaměstnanců plánuje nejvíce sektor finance, pojištění a nemovitosti s indexem 31, což je o sedm bodů více než v předchozím čtvrtletí, a o 43 procentních bodů více v meziročním srovnání.

Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé v organizacích s 250 až 999 zaměstnanci s indexem plus 18. Proti minulému čtvrtletí se náborové plány zlepšily o sedm procentních bodů a v meziročním srovnání o osm bodů. Tato kategorie hlásí největší a také jediné posílení indexu od minulého čtvrtletí.

V meziročním srovnání nejvíce posílila kategorie 50 až 249 zaměstnanců, a to o 23 bodů. Kategorie do 49 zaměstnanců mají naopak negativní výhled.

Nejoptimističtějším regionem v ČR je Praha s čistým indexem trhu práce plus devět. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ve všech regionech oslabilo. Nejvíce v Čechách, o osm bodů, nejméně v Praze, a to o jeden bod. V meziročním srovnání se náborové aktivity zvýšily na Moravě a v Praze. Mírně oslabily ve zbytku Čech.

Pro první čtvrtletí roku 2024 se obavy firem o globální ekonomiku zvyšují v důsledku očekávaného slabého ekonomického růstu v nadcházejícím roce. Ekonomické zpomalení zřejmě začíná ochlazovat trh práce. D

opad geopolitického napětí, včetně konfliktů mezi Izraelem a Hamásem a Ukrajiny a Ruskem, mezitím dále zvyšuje nejistotu mezi zaměstnavateli. V důsledku toho zaměstnavatelé ve většině zemí v nadcházejícím čtvrtletí podle ManpowerGroup zpomalují nábor zaměstnanců.

