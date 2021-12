Do kdy zadat bankovní platby, aby dorazily ještě letos: Každá banka má jiná pravidla

Největší tuzemské banky budou mít letos na Štědrý den, o vánočních svátcích i na Nový rok své pobočky zavřené. Poslední den roku bude otevřeno vesměs pouze dopoledne. Mezi svátky budou otevřené.

Česká spořitelna bude mít od 24. do 26. prosince zavřeno s výjimkou poboček, které zůstanou otevřené na základě smluvního ujednání s obchodním řetězcem. V pátek 31. prosince budou otevřené pouze do 12:00. V sobotu 1. ledna bude mít zavřeno, včetně poboček v obchodních centrech.

Všechny pobočky Komerční banky budou v obchodních dnech v závěru roku 2021 v provozu ve standardních hodinách s výjimkou dne 31. prosince 2021, kdy bude zkrácena otevírací doba poboček do 13:00 hodin bez polední přestávky.

Také Všechny pobočky UniCredit Bank a UniCredit Bank Expres budou mezi 24. a 26. prosincem uzavřeny. V pátek 31. prosince budou pobočky UniCredit Bank a UniCredit Bank Expres, s výjimkou poboček se speciální otevírací dobou otevřeny od 09:00 do 13:00 hodin. V sobotu 1. ledna budou veškeré pobočky z důvodu státního svátku uzavřeny. Podobně to má Raiffesebank, která bude mít na Silvestra otevřeno do 13:00.

Od 24. do 26.prosince a 1. ledna 2022 budou pobočky Sberbank uzavřeny. Výjimkou je brněnská pobočka v Galerii Vaňkovka, která bude na Štědrý den otevřena od 09:00 do 12:00 hodin. V pátek 31. 12. 2020 budou pobočky otevřeny do 12:00 hodin. Výjimkou je opět pobočka v Galerii Vaňkovka, která bude otevřena až do 15:00 hodin.

Pokud budou chtít klienti ČSOB potřebovat ke konci roku poslat platby a mít jistotu, že do jiné banky v ČR (třeba stavební spořitelny) dojdou ještě letos, musí je zadat v pobočce nejpozději 31. prosince do 13:00. Na poště to bude nejpozději 29. prosince, elektronicky 31. prosince do 14:00. Platby v rámci ČSOB či Poštovní spořitelny je možné elektronicky zadávat 31. prosince až do 22:00.

Odchozí úhrady v českých korunách, které mají být připsány na účet příjemce v jiné bance v ČR ještě v roce 2021, mohou klienti Komerční banky zadat ještě na Silvestra jako standardní prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na přepážce pobočky.

V letošním roce můžou využít také Okamžité platby (Okamžité příchozí úhrady a Okamžité odchozí úhrady) mezi bankami, které přistoupily k tomuto schématu. Expresní odchozí úhrady mohou klienti KB zadávat v internetovém bankovnictví 31. prosince 2021 do 14:30 hodin.