Půjčky budou mít nová pravidla. EU chce více odlišit férové a predátorské půjčky

Nová evropská směrnice CCD2, kterou v úterý schválil Evropský parlament, umožní lidem lépe odlišit férové poskytovatele půjček od těch predátorských. Ve čtvrtek o tom informovala Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která na podobě normy téměř dva roky spolupracovala s Českou bankovní asociací.

Do konce října by měla být směrnice zveřejněna v úředním věstníku EU. Její schválení je prvním krokem k uvedení směrnice do praxe. Druhým bude její začlenění do českého právního systému, které by mělo proběhnout v následujících dvou letech.

Směrnice podle asociace například rozšířuje informační povinnosti finančních institucí vůči zájemcům o úvěr. Nová pravidla budou ale platit také při ověřování příjmů a výdajů žadatele o úvěr.

Další změnou je plné zregulování dalších produktů, které dnes v režimu směrnice nejsou buď vůbec, nebo jenom v omezeném rozsahu. Jde například o takzvané odložené platby (typu kup nyní, zaplať později), se kterými je spojeno obvykle bezplatné odložení splatnosti menšího úvěru. Regulace dopadne také na takzvané P2P půjčky nebo crowdfunding.

"Osobně považuji za velký úspěch, že se podařilo schválit vyvážený dokument, který na jedné straně posiluje ochranu a práva spotřebitelů, ale na straně druhé neomezuje schopnost odpovědných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů i nadále poskytovat klientům dostupné finanční služby," uvedla předsedkyně představenstva ČLFA Jana Hanušová.

Asociace podle ní podporovala rozšíření působnosti směrnice na některé neregulované produkty, jako je například crowdfunding. "Jsme velmi rádi, že se ve výsledné podobě podařilo také prosadit akceptaci modernějších přístupů při ověřování úvěruschopnosti. Díky moderním technologiím, které členové ČLFA používají, tak může být získání úvěru pro klienty rychlejší a pohodlnější," dodala.