Za málo peněz hodně muziky. Výstava ukazuje, že i s málem jdou plnit velké sny

Jak dosáhnout velkých věcí za použití minimálních prostředků ukazuje výstava nazvaná A Lot With Little (Hodně s málem) v pražském Centru architektury a městského plánování. Kromě zahraničních projektů je v sále u Pragerových kostek také řada českých realizací, které chytře a udržitelně řeší témata jako bydlení, vzdělávání, nouzovou architekturu nebo proměny.

Cílem putovní výstavy je nabídnout lidem inspiraci a zajímavá řešení v době ekonomické, sociální a klimatické krize. Stavebnictví způsobuje 40 procent všech emisí uhlíků v ovzduší, proto je podle autorů výstavy nezbytné hledat udržitelné způsoby, jak vytvářet architekturu, která odráží potřeby společnosti, využívá dostupné materiály a reaguje na místní komunitu, ekonomiku i životní prostředí.

"A Lot With Little prezentuje práci architektonických kanceláří z globálního severu i jihu. Architekti navzdory různým klimatickým a socioekonomickým podmínkám důsledně upřednostňují místní materiály a pracovní sílu a využívají domorodé a současné metody, aby vytvořili udržitelnou architekturu. Jejich díla jsou také krásná - a krása je základní hodnotou udržitelnosti. To je patrné také v Praze, kde se historické bohatství setkává s živou současnou scénou," říká londýnská architektka a kurátorka výstavy Noemí Blager.

Zahraniční projekty ukazuje film, který diváci v sále uvidí na projekční obrazovce. Architektura je ve filmu vidět v běžném provozu a doprovázejí ji rozhovory s jejími tvůrci. "Zahraniční projekty jsme doplnili o české realizace, které přinášejí nová, šikovná a nízkonákladová řešení ve čtyřech zvolených kategoriích - bydlení, školství, transformace a nouzová architektura," dodává ředitel CAMP Štěpán Bärtl.

Jedním z projektů je například úprava panelového domu v Hostivaři, kde studio re:architekti využilo vnější konstrukci k tomu, aby rozšířilo lodžie směrem do zahrady. Mezi další realizace patří covidové centrum, střední škola v Kashitu v Zambii, venkovní přístavba ZŠ Plamínkové nebo útulny v Krkonošském národním parku.

České projekty si můžete podrobně projít v galerii.