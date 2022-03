Vláda kvůli vysokým cenám benzinu zruší přimíchávání biopaliv. Odpustí i silniční daň

Vláda v reakci na růst cen benzinu a nafty rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Ve středu o tom informovalo ministerstvo financí.

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že ekologický dopad přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. "Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí," uvedl. Například ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) ale tvrdí, že bezprostřední vliv zrušení přimíchávání biosložky bude na cenu pohonných hmot nulový.

Zrušení silniční daně Fiala označil za přímou pomoc především pro menší a střední firmy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doplnil, že jak zrušení povinnosti přimíchávání biosložky do nafty, tak i zrušení silniční daně je trvalé.

Vláda @strakovka v reakci na skokové zvyšování cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na 🇺🇦 rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a dále o zrušení silniční daně. — Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) March 9, 2022

Generální tajemník sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř ale označil vládní kroky za nedostatečné. Podle něj jde o slabá opatření a provozovatelé budou dál každý den výrazně prodělávat. Dopravci tak opět volají po dočasném zastropování cen a následném snížení spotřební daně. O těchto dvou opatřeních jako možném boji se zdražováním paliv hovořil v neděli ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Hromíř silniční daň označil jen za jednu z položek v současných nákladech dopravců. "Nejnovější kamiony jsou na minimech už dnes, nepomůže jim to," podotkl. Zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv pak podle odhadu Hromíře sníží ceny zhruba o jednu až dvě koruny za litr.

Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání. Sazba se určuje u osobních aut podle obsahu motoru a objemu válců v motoru. V případě nákladních aut daň závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav.

V Česku tuto daň odvádí přibližně 830 tisíc poplatníků, představuje asi 0,7 procenta daňových příjmů. Přiznání k dani musí podnikatelé předkládat každý rok a daň se platí za standardních podmínek čtyřikrát ročně formou zálohy. Stát v roce 2020 na silniční dani získal 5,96 miliardy korun, o rok dříve to bylo 6,48 miliardy korun.

Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo zavedeno v roce 2007 pro naftu, o dva roky později začalo platit i pro benzin. Dodavatelé pohonných hmot musejí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty.

Ministerstvo dohlédne na umělé zvyšování marží

Fiala ve středu také oznámil, že ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Vláda je podle něj připravena zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny.

Premiér zároveň vyzval občany, aby si nedělali zbytečné zásoby benzínu nebo nafty. Jen to podle něj může způsobit paniku a další růst cen. Česko má navíc dostatečné zásoby ropy i pohonných hmot, dodal.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček již dříve uvedl, že zpoždění mezi ropným trhem a cenami na českých čerpacích stanic bývá obvykle dva až tři týdny. "Nyní jsme však svědky okamžitých nárůstů cen," uvedl.

Rozdíly mezi čerpacími stanicemi tvoří podle něj právě marže. Čerpadláři podle něj zažili těžké koronavirové období, kdy se snížila poptávka po pohonných hmotách. "Nyní se někteří pumpaři snaží dohnat ušlé zisky a zvyšují ceny bez ohledu na doprodej levněji pořízených zásob," domnívá se Křeček.

Nesouhlasí s ním ale předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček, podle kterého zdražování u čerpacích stanic odpovídá růstu cen na komoditní burze v Rotterdamu. Podle Indráčka je sice možné, že někteří prodejci výrazně zdražili zbytečně rychle, aktuální burza jejich ceny ale podle něho dohání, případně dokonce převyšuje.

Pohonné hmoty u českých čerpacích stanic dál zdražují. Ceny benzinu i nafty si od pondělí do úterý připsaly nejvyšší mezidenní nárůst cen od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Cena nafty vzrostla za 24 hodin o 2,15 koruny na 47,47 koruny za litr. Benzin zdražil o 1,70 koruny na 45,21 korun za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005.