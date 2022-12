Radí lidem podle planet. Nic nezaručuji, to ani finanční poradci, říká chronoekonom

Vojtěch Wolf, Petr Kain, týdeník Ekonom

Vystudovaný chemik a někdejší vědecký pracovník Richard Stříbrný se na počátku 80. let začal věnovat astrologii - oboru, nad nímž racionálně smýšlející lidé zpravidla pozvedají obočí. Vedle klasických horoskopů je jednou z jeho specializací takzvaná chronoekonomie, odvětví, které se snaží na základě postavení planet sestavovat ekonomické predikce. Jaký tedy bude příští rok očima astrologa?

Sídlíte v Nerudově ulici, která je jen kousek od Pražského hradu. Nedaleko odtud působili za vlády Rudolfa II. alchymisté. To asi není náhoda, že jste si vybral tuhle část Prahy, že?

Byl to samozřejmě záměr, chtěl jsem tady vybudovat jakýsi duchovní ostrov jako protiváhu různým prodejnám matrjošek, čepičářům a dalším. Samozřejmě, že na Hradě a v podhradí v minulosti vždy sídlili mágové, alchymisté či astrologové. Bezpochyby tak pokračuji v šlépějích svých předchůdců.

Myslíte, že by vám marketingově fungovalo, kdybyste například provozoval svoji činnost z panelákového bytu?

Astrologii se věnuji od roku 1982. A v roce 1988, kdy jsem ještě pracoval jako vědec v oblasti elektrochemického výzkumu korozních procesů, mi tehdejší zaměstnavatel přidělil byt na Jižním Městě. Tam jsem také po sametové revoluci začal v oblasti vytváření horoskopů podnikat.

Takže ano, jde to dělat i v paneláku ve čtvrtém patře poblíž metra Roztyly. Tam jsem působil dokonce prvních 11 let své astrologické praxe. Poté, co jsem procestoval svět a vydělal peníze, jsem dospěl k názoru, že potřebuji důstojnější působiště.

Jak jste se k astrologii vlastně dostal?

V roce 1982 jsem byl ve Výzkumném ústavu energetickém, kde jsem se setkal s psychologem Zdeňkem Myslikovjanem, který se tehdy věnoval výzkumu psychologických úrazů v energetice. Když jsem se ho zeptal na kresby, které dělal, tak mi řekl, že zkoumá úrazy nejen z pohledu psychologie, ale i astrologie. Když jsem se ho ptal, jak je možné, že planety mohou působit i na úrazy na Zemi, tak přiznal, že to neví, ale vidí statistickou korelaci. To mě jako vědce zaujalo. Dal mi nějaké tipy na knihy, začal jsem je skupovat a číst. Posléze jsem vytvořil s kamarády kroužek astrologie.

Po revoluci jsem byl jeden z mála, kdo uměl sestavit kvalitní horoskop. Změnila se i situace. Lidé, kteří se mi dříve posmívali, za mnou začali chodit.

Založil jste mimo jiné Institut chronoekonomie. Co je tento kvaziobor vlastně zač?

Pojmenování chronoekonomie zaznělo poprvé z mých úst. Dospěl jsem k názoru, že jestli dělá exaktní věda nějakou chybu, tak je to v tom, že nás považuje za bezduché biologické stroje. To je nesmysl. Duch může slyšet bez mozku i těla. Druhá chyba dnešní vědy je, že nerozumí času. Čas není jen lineární, ale má svoji kvalitu a strukturu - tedy chronom. Kvalita času je právě daná stavem sluneční soustavy v daném okamžiku, který astrolog zkoumá. Planety tedy vytváří jakési astrologické počasí. Je to podobné, jako když vám meteorolog říká, s jakou pravděpodobností bude o vaší dovolené pršet či foukat.

Využívají vašich služeb i lidé z finančních trhů?

Spíše vzácně, byť na gauči, kde teď sedíte, seděli v minulosti ministři, senátoři či miliardáři. Většinově mě ale živí spíše normální občané, kteří řeší své lidské problémy - zdraví, vztahy. To je moje hlavní klientela. Finančníci jsou spíše muži, v mých očích jde často o rozumové hlupáky, kteří sází výhradně na logiku a téměř nikdy nerozumí podstatě lidských hodnot.

Takže většinu vaší klientely tvoří ženy?

Ano, odhadem asi 70 procent.

Jak se liší požadavky obyčejného klienta oproti politikům či bohatým lidem?

Teď mi volala například jedna dáma, která má dva partnery a řeší, co dál a kde je nějaká větší kompatibilita. Popravdě se mě ale ani bohatí lidé tolik neptají, co s penězi, ale spíše řeší vztahové věci s dětmi, partnerkou či milenkou.

Takže s vámi politici neřeší, jestli je například ten správný čas pro určitý krok?

Někdy ano. S astrologem ve zkratce můžete řešit, pro jaké obory či věci máte vlohy či odkud mohou pramenit vaše zisky. Pak s ním lze řešit, jaké nástrahy vás čekají a kdy máte větší či menší šanci uspět, kdy na tom budete lépe či hůře.

Pak samozřejmě pomáhám vybírat vhodný termín pro důležité události, například investice. To po mně lidé, kteří mají peníze, chtějí. Zdůrazňuji, že pokud člověk nerozumí standardní ekonomii, tak chronoekonomie mu nepomůže. Takoví lidé jsou často naivní a já jim říkám, že s pomocí chronoekonomie nelze zbohatnout a je třeba zapojit zdravý rozum a poradit se s finančními odborníky. Rady astrologa lze jen využít k vhodnému načasování, aby zvýšili pravděpodobnost úspěchu v dané situaci.

To je ale dost neurčité…

Chronoekonomie nic negarantuje. To ostatně ani finanční poradci ne.

Máte nějaké empirické potvrzení, že postavení planet má ten či onen vliv třeba na komodity?

Tak astrologie tisíce let pozoruje a sbírá fakta, pak je zobecní a pak je dává do souvislosti se stavem. Není to něco, že by si někdo něco vymyslel a snažil se lidem něco nabulíkovat.

Nikdy jsem lidem neříkal, že ve hvězdách je nějaká přesná budoucnost. Na to, co se nám ale děje, má vliv duch, kdy máme určitou míru svobodné vůle. Astrologie není exaktní věda, stejně jako jí není ekonomie. V klidu spím a predikcím astrologů ani ekonomů nevěřím.

Vy nevěříte predikcím jiných astrologů?

Nevěřím šarlatánským astrologům, kteří říkají, že vidí budoucnost. Podle mého přesvědčení není budoucnost daná, jsou jen předpoklady a trendy, které lze kvalifikovaně odhadnout.

Na svých webových stránkách píšete, že jste spolehlivý průvodce burzovním obchodováním s využitím informací, které lidem mohou pomoci být o krok před konkurencí a stát se konzistentně ziskovým obchodníkem. Vy sám investujete podle toho, co říkají planety?

V Institutu chronoekonomie jsme dva. Já a pak Miloš Mikolanda. Já jsem astrolog a kolega je člověk, který sám obchoduje i na základě informací, které mu dávám. Ostatně on je ekonomickou hlavou našeho institutu. Sám ale neinvestuji, jen radím lidem.

Kolika lidem jste už poskytl své služby?

V databázi mám minimálně 25 tisíc klientů.

Jak drahé jsou vůbec vaše služby?

20 let jsem nezdražil, protože chci sloužit lidem, a ne vydělávat velké objemy peněz. Když jsem se sem nastěhoval v roce 2002, tak moje cena za horoskop byla tisíc korun, a stejnou částku chci i dnes.

Kdy jste za posledních 33 let zažil největší zájem o své služby?

Jednoznačně v devadesátkách. To byl nepřekonatelný čas. Od února roku 1990 jsem měl živnostenský list a poskytoval jsem astrologické služby. Jen od roku 1995 do roku 2001 jsem byl minimálně dvakrát týdně v televizi na ČT, Nově, Primě či na rozhlasových stanicích. Tehdy nám astrologům nikdo nešel po krku. V roce 2001 se to s výměnou managementů změnilo a přestali mě zvát. To pro mě byla rána. Tehdy jsem měl naštěstí už jméno, takže takovou reklamu už nepotřebuji. Navíc dnes existují různé internetové televize, kde pravidelně vystupuji.

Radil jste někdy například Andreji Babišovi, o kterém se traduje, že věří horoskopům?

Ne přímo. Přes jeho spolupracovnici mi bylo nabídnuto, abych pro něj pracoval. Řekl jsem jí, že proti němu osobně nic nemám, ale jestli se mnou chce mluvit, tak ať se mi ozve, ale neozval se.

Když se bavíme o lidech, kteří mají k této oblasti blízko, seděl někdy na místě, kde sedíme my, například Karel Janeček?

Ne, ale znám ho osobně, protože mi jedna z jeho přítelkyň řekla čas jeho narození a pak jsem mu i jednou dával osobně nějakou predikci. On má ale jiný filozofický náhled na věc než já.

Co vaše klienty nejvíc zajímá?

Většinou je to zdraví. Pak jim radím v ekonomických otázkách, ale říkám jim na rovinu, že peníze, pokud přijdou neočekávaně, slabého ducha zdrtí.

