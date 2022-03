Pšenice kvůli válce na Ukrajině výrazně zdražila. Ovlivní to i ceny pečiva v Česku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve čtvrtek spustilo stavbu nového úseku dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku. Více než šestikilometrový úsek by měl řidičům být hotový v roce 2024. Letos má ve středních Čechách začít také budování úseků D6 u Hořoviček a u Hořesedel, uvedl při slavnostním zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nový úsek dálnice nahradí křižovatku zvanou Na Šustně, která je místem častých dopravních nehod a nebezpečných situací. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se zde v posledních deseti letech stalo 50 závažných dopravních nehod.

Úsek dálnice, který bude zároveň obchvatem Krupé, postaví společnost Metrostav Infrastructure za 1,54 miliardy korun. V místě, kde vznikne, objevili archeologové stovky nálezů z období pravěku i středověku. Byly mezi nimi například části pravěkého osídlení, železný gotický meč či středověká pec na zpracování železa.

Předloni silničáři zprovoznili na Rakovnicku dva úseky D6, a to obchvat Řevničova a úsek Nové Strašecí - Řevničov. Dálnice D6 má spojit Prahu s Karlovarským krajem. Je součástí mezinárodní silniční sítě TEN-T a vede po ní mezinárodní evropský tah E48 z Prahy do Německa. Kompletní zprovoznění dálnice do Karlových Varů ŘSD předpokládá v roce 2027 či 2028.