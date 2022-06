Pokuta 85 milionů také za Babišův střet zájmů. Česko musí platit za chyby v dotacích

Britská policie v pondělí oznámila, že obvinila amerického oscarového herce Kevina Spaceyho ze čtyř případů sexuálního násilí, kterého se měl dopustit na třech mužích ve Velké Británii. "Byl také obviněn z toho, že přiměl osobu k sexuálním aktivitám bez jejího souhlasu," uvedla londýnská Metropolitní policie. Spacey má stanout před soudem ve čtvrtek.

Aktuálně prošetřované věci se týkají období od roku 2005 do roku 2013. Není to ale poprvé, co podobným obviněním herec čelí. Už v roce 2017 se přihlásily tři desítky mužů, které měl Spacey obtěžovat nebo napadnout. K soudu se ale tehdy dostal pouze jediný případ, i ten byl ale nakonec stažen.