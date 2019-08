Výpisy trestů se masivně falšují. Na vině jsou i firmy, které je zbytečně vyžadují

V Česku se v posledních měsících začalo objevovat množství padělků výpisů z rejstříku trestů či diplomů. Některé jsou podle personalistů velmi zdařilé, takže je firmy mnohdy nedokážou ani odhalit. Za podvodné jednání hrozí uchazečům vysoké tresty. Ovšem vinu nesou vedle nich i firmy, které výpisy často zbytečně vyžadují.

"Zrovna včera jsme měli jeden velice podařený padělek. Průměrně se setkáváme tak s jedním dvěma za týden. A stále častěji," říká František Jareš z personální agentury Student.

Některé podvrhy výpisů z rejstříku trestů se podle něj poznají na první pohled, jiné jsou ovšem precizně udělané. "Rozeznat je od originálu je téměř nemožné. Takové si již nemusí zájemce dělat sám, ale může je 'koupit', stejně jako se to děje s diplomy z vysokých škol," uvažuje Jareš.

Spousta zájemců o práci padělá podle něj výpisy "preventivně". Bojí se, že je se záznamem nikdo nezaměstná. A to i v době historicky nejnižší nezaměstnanosti.

"Pokud se jedná například o záznam za neplacení alimentů či řízení bez řidičského oprávnění, tak v takových případech je obava ze strany kandidátů zbytečná. Neexistuje žádný zákonný důvod, proč zájemce s takovým záznamem nezaměstnat na většinu prací," říká personalista.

Byť důvod neexistuje, v praxi k těmto odmítnutím dochází. "Požadovat výpis z rejstříku trestů je možné jen za určitých podmínek. Trendem ale je, že ho firmy stále častěji vyžadují úplně neopodstatněně a vyřazují lidi z výběrového řízení i v případě, kdy k tomu nemají právo. Odmítají tak například na pozici dělníka, který kompletuje vrtačky, uchazeče, který v minulosti neplatil alimenty nebo způsobil autonehodu," říká Jan Hendrych, provozní ředitel personální společnosti Manpower.

Dodává, že denně přesvědčuje s kolegy firmy, aby těchto praktik zanechaly. Stejně jako v jiných personálkách. "Nám se letos zdá, že zaměstnavatelé už od požadavku na výpis z rejstříku trestů konečně pomalu ustupují," říká Alžběta Honsová z Randstadu, podle níž se s padělky setkali při výběrových řízeních v jednotkách případů.

Trestní bezúhonnost jako sexuální orientace

Firmy ovšem argumentují tím, že i neplacení alimentů, o kterém se z výpisu dozvědí, jim o kandidátovi něco prozradí. Jenže vyžadovat výpis z rejstříku trestů tam, kde to není nutné, je protizákonné. Stejně jako se ptát na sexuální orientaci, majetkové poměry či náboženské vyznání. Firmám za to hrozí velké sankce.

Existují samozřejmě výjimky, a to v případech, kdy je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, nebo když to stanovuje právní předpis.

Výpis je vyžadován ze zákona u advokátů, soudců, některých manažerů či učitelů. Jeho doložení je pochopitelné u pozic pracujících s dětmi, s penězi, osobními údaji, s ceninami. Jeho předložení je tak možné očekávat u pozice pokladní, prodavače, pracovníka banky, přepážkového pracovníka pošty či u určitých pozic v logistice, kde se přijímá zboží nebo faktury.

V rejstříku trestů má řada kandidátů i záznamy, které jim přijetí do nového zaměstnání zkomplikují. "Zvlášť v případě majetkové trestné činnosti, která může být důvodem k nezaměstnání. Například těžko lze zaměstnat člověka odsouzeného za zpronevěru na pozici pokladního," dodává František Jareš.

Jak poznám padělek?

Zdaleka ne všichni personalisté dokážou padělky odhalit. "Od září přijímáme několik nových učitelů, ale přiznám se, nenapadlo nás, že bychom měli výpisy nějak pečlivě kontrolovat. Jak vlastně poznáme padělek od originálu?" odpověděla na dotaz Aktuálně.cz pracovnice jedné velké základní školy v Praze, která si nepřála uvést své jméno.

Mezi nejčastější chyby padělatelů patří: číslo pod čárovým kódem neodpovídá číslu žádosti

výpisy bývají překopírované přes sebe, takže je následně vodorovná linka písma lehce posunutá

špatně použitý font

počet záznamů (číslo v záhlaví) neodpovídá reálnému počtu uvedených záznamů

výpis, který většina uchazečů získá na poště v Czech Pointu za poplatek sto korun se tiskne a pak podepisuje pověřenou osobou, většinou pošťákem. U kopie není žádné "protlačení" tužky.

V případě nejistoty je vůbec nejlepším řešením ověřit autenticitu výpisu přes kontrolní nástroj na webové stránce Rejstříku trestů. "Je to nejlepší a nejrychlejší. Nicméně pokud bude mít někdo dva záznamy, třeba za krádež a zpronevěru, a tyto záznamy přepíše na neplacení alimentů a řízení bez řidičského oprávnění, nepomůže ani tato stránka. Neověřuje jednotlivé záznamy, jen počet," upozorňuje personalista Jareš.

Za padělání veřejné listiny jsou velké tresty. "Osoba, která výpis z rejstříku trestů padělá, se dopustí trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 trestního zákoníku, za což jí hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, v kvalifikovaných případech navázaných na výši získaného prospěchu, způsobené škody, organizovaný prvek až na 10 let," říká Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Dodává, že problém padělání listin je problémem obecnějším a netýká se jen výpisů z rejstříku trestů.

"Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na množící se případy padělání a pozměnění listin v soudních řízeních také zakotvením nového trestného činu maření spravedlnosti," doplňuje Lucie Machálková.

Ten postihuje osobu, "která pro účely řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, nebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý".

Pachateli za to hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, v některých případech pak dokonce až na 10 let.