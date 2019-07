Špatný parfém, ukradené knedlíky i úmrtí hafíka. Důvody k výpovědím baví i děsí

před 1 hodinou

Nástup do nového zaměstnání za pár dnů či týdnů střídá zjištění, že to není práce snů. Ač lze ve zkušební lhůtě z firmy odejít bez udání důvodu, občas se lidé ve výpovědích pustí do příběhů. Ale nejenom oni. Kuriózní bývají i výpovědi firem, když se potřebují zaměstnance zbavit. Čtěte ty “nejbláznivější”, se kterými se oslovení personalisté a právníci v posledních měsících setkali.

"Firma neposkytuje neomezenou dovolenou," uvedl ve výpovědi zaměstnanec IT firmy. Další muž jako důvod odchodu uvedl, že si neuvědomil, že do práce bude muset chodit přes les, kde žijí divoká prasata. Personalistka Lenka Vokáčová z ManpowerGroup si vzpomíná i na další netradiční výpovědi: "Kolegyně jednoho dne přišla do práce s tím, že je její otec vážně nemocný a ona za ním musí ihned odjet do Británie, aby mu mohla darovat ledvinu. Sbalila si věci a už jsme ji nikdy neviděli. Od přátel jsme se dozvěděli, že se v Británii přihlásila na letní jazykový kurz," vypráví příběhy z praxe. Každoročně je Lenka Vokáčová v kontaktu s mnoha tisíci lidmi, kterým s kolegy zprostředkovává práci, nebo které společnost přímo zaměstnává. "Tu a tam se objeví situace, které prostě nevymyslíte. Nejčastěji za tím stojí bezdůvodná obava lidí, že nemohou říci pravdu. Dokonce i u zaměstnavatelů, kde panuje vzájemná důvěra, se občas objeví lidé, kteří se z různých důvodů uchylují k bájným příběhům nebo se po nich zničehonic slehne zem," říká Vokáčová. Jeden kandidát, se kterým se setkala, dal po týdnu práce v call centru výpověď s tím, že se bojí telefonovat. Nebo nová kolegyně omylem první den v práci sbalila do tašky šéfův kabel na napájení notebooku. Tak se styděla, že se už nikdy do práce nevrátila. Kabel poslala poštou. "Také jsem slyšela, že nový kolega dostal v práci první malé úkoly. Po obědě se už nevrátil, že je toho na něj moc," říká Vokáčová. Zvláště ji prý pobavil důvod výpovědi jednoho mladého muže, který hned první den odešel proto, že vedle něj neseděla hezká kolegyně z pohovoru, kvůli které prý nastoupil. "Jenže ona měla zrovna dovolenou," dodává personalistka. Nenastoupím, vyhořel mi byt V poslední době se personalisté setkávají s tím, že kandidát má dohodnutý nástup a podepsanou smlouvu, ale z nějakého důvodu nenastoupí. V takových případech patří mezi výmluvy nejvíce živelné katastrofy různých rozměrů, hromadné nehody, těžké nemoci a úmrtí příbuzných i domácích mazlíčků nebo nenadálé stěhování. Přitom odborníci se shodují na to, že je ze všeho nejlepší říct pravdu a nevymýšlet si výmluvy typu: "Nemohu nastoupit, zemřeli mi dva příbuzní na Slovensku, musím tam odjet, obstarat pohřeb a nevím, kdy se vrátím." Nebo: "Nemohu nastoupit, cestou do práce jsem měl dopravní nehodu, o nic vážného nejde, jsou to jen zrcátka, ale nevím, zda ještě přijdu." Či věty typu: Nemohu nastoupit, zemřel mi hafík, nebo včera mi vyhořel byt, nemůžu nastoupit. S absurdními výpověďmi mají zkušenosti i v agentuře Devire. "Nedávno nám umístěný kandidát sdělil, že odchází, protože jeho nadřízený má parfém, který nesnáší. Jiný muž zase odchod zdůvodnil tím, že nesmí do práce nosit své oblíbené šaty. A další, že mu šéf zakazuje trávit čas na Facebooku. Jedna žena byla znechucena, protože ji v práci 'nutili' být osm hodin denně," vyjmenovává Petr Surka z Devire. Okamžitá výpověď kvůli nadávce nebyla platná Kuriózní mohou být i výpovědi či zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. A není výjimkou, že se dostanou před soud. S těmi má zkušenost advokát Tomáš Procházka z kanceláře Eversheds Sutherland. Například soudy často řeší okamžité výpovědi kvůli slovním potyčkám. "Nadřízení nemají v oblibě zaměstnance s prořízlými ústy a propouštějí je 'na hodinu'. Soudci jsou ale mnohem zdrženlivější a pídí se po detailech případu, aby posoudili, zda je ztráta zaměstnání spravedlivá. Tak například uspěl zaměstnanec, který označil svého nadřízeného za 'nohsleda bývalého generálního ředitele' a 'análního alpinistu'. Podle soudu se jednalo jen o nepříliš vulgární nadávky, navíc pronesené za zavřenými dveřmi," vzpomíná Tomáš Procházka. Práci si udržel i vyhozený krmič vepřů, který nazval svého nadřízeného 'gaunerem a tunelářem'. "Soudci přihlédli k tomu, že na této pozici může mít člověk k hrubším výrazům blíže. Muž byl navíc silně rozrušen, protože si šel již třikrát neúspěšně na pokladnu vyzvednout výplatu," vysvětluje advokát. Mezi další zajímavé příběhy z praxe patří výpověď pracovnice lázní, která podle zaměstnavatele navázala milostný poměr s vedoucím pracovníkem důležitého obchodního partnera a "otce rodiny". Jednala proti zájmům zaměstnavatele, protože prý mohla svému milenci při milostných schůzkách předávat důvěrné informace. I v tomto případě se soud zaměstnankyně zastal. Argumentoval tím, že intimní život zaměstnanců je ryze soukromou věcí a zaměstnavateli nepřísluší sexuální partnery svých zaměstnanců kádrovat. "I když předávání důvěrných informací by bylo podle soudců závažným porušením pracovní kázně, v tomto případě nebyl zaměstnavatel schopen předložit přesvědčivé důkazy. Sice namítal, že důkazy nemá, protože se intimních schůzek své zaměstnankyně z pochopitelných důvodů neúčastní, soudci mu připomněli, že pokud se zaměstnankyní rozvázal pracovní poměr, musí být schopen předložit ke svým obviněním dostatečné důkazy," vypráví Procházka. Jiným kuriozním případem, který podle advokáta dobře ilustruje uvažování soudců, bylo propuštění školní kuchařky. Zastavila ji ostraha na vrátnici s taškou plnou jídla. Měla v ní tři šišky knedlíků, dva litry zelí a čtyři balíčky sušenek. Zaměstnankyně obvinění odmítala s tím, že se jedná o její oběd a o zbytky obědů kolegyň, které jí je přenechaly. Navíc by se podle ní zbytky jídla musely zlikvidovat, takže ona vlastně prokázala zaměstnavateli službu tím, že je odnášela domů. "Spor po řadě let rozsekl až Nejvyšší soud. Řekl, že není důležité, jestli knedlíky a zelí byly odpadem nebo ne, ale to, že žena v tašce nesla i čtyři zabalené sušenky, které odpadem určitě nebyly. A protože se v takovém případě jednalo o krádež, měl zaměstnavatel právo okamžitě ukončit pracovní poměr," říká Procházka. Ve výpovědích hrají občas roli také peníze. Softwarový vývojář byl propuštěn kvůli zaplacení rozlučkové oslavy firemní kartou ve výši 3 117 Kč. Důvodem zrušení pracovního poměru bylo to, že k používání karty nebyly vydány konkrétní pokyny. Podle zaměstnance ale bylo prý skutečným důvodem propuštění frustrace investora z hospodářských výsledků. A úplně samostatnou kategorií jsou případy, kdy firma propustí zaměstnance zcela bez důvodu. "Setkal jsem se s případem, kdy mladá asistentka přišla o místo proto, že měla milostný poměr s generálním ředitelem. Jeho manželka na to přišla a dala mu nůž na krk, že musí slečnu okamžitě propustit. A protože jí patřila i část společnosti, jejímu požadavku vyhověl. U soudu byla ale slečna nakonec úspěšná, obvinění z nedostatečné práce nestačily, a podařilo se jí získat slušné odstupné," dodává Procházka.