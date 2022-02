Daňové přiznání: Zjistili jsme, na co se lidé nejčastěji ptají. Zde jsou odpovědi

Daňové termíny se blíží. Co a kdy je nutné zaplatit, co je možné si z daní odečíst, jak funguje sleva na poplatníka, jak uhradit pojištění a daň z příjmu a kdy se vrací přeplatky. To jsou podle vyhledávacích statistik nejčastější otázky, na které se lidé ptají ohledně daňového přiznání. Odpovědi na ně najdete v prvním díle našeho letošního daňového seriálu.

