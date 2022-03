Daně: Za loňskou brigádu mohou teď studenti a důchodci dostat ještě příjemný bonus

Pro některé studenty a penzisty je podání daňového přiznání za rok 2021 povinností. Pro jiné ale dobrovolnou možností, jak obdržet loni zaplacenou daň z příjmu zpět. Poradíme také, na co nezapomenout, pokud jste loni odešli do důchodu nebo získali první zaměstnání.

Vyplnění daňového přiznání je v praxi samozřejmostí pro studenty nebo penzisty, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Daňové přiznání ovšem musí podávat studenti a důchodci i v případě, že pracovali loni byť jen jeden měsíc pro dva zaměstnavatele současně, přičemž tyto alespoň dva příjmy byly zdaněny zálohou daně, nikoliv srážkovou daní.

"Pokud tedy bude mít fyzická osoba například v červnu příjem na základě dohody o pracovní činnosti u zaměstnavatele A a současně příjem podle dohody o provedení práce u zaměstnavatele B, a oba příjmy byly zdaněny zálohou na daň z příjmů, vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob," vysvětluje Jaroslav Veselka, lektor akademie Svobodná účetní.

Podat daňové přiznání musí také v případě, že důchodce či student měl k závislé činnosti ještě kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu či ostatní příjmy vyšší než šest tisíc korun.

Důchod se nedaní, pokud není vysoký. Takže příjmy v podobě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze do výše 547 200 korun za rok jsou osvobozeny od daňové povinnosti.

"Pokud by ovšem byla uvedená hranice překročena, bude důchodce částku převyšující tuto hranici danit v dílčím daňovém základu pro ostatní příjmy a podá daňové přiznání," upřesňuje Veselka. Lidí, kteří by pobírali důchod vyšší než 45 600 měsíčně, ale moc není.

Podat daňové přiznání dobrovolně se může vyplatit

Důchodci a studenti mají často příjmy z brigády. Nejčastěji pracují na dohodu o provedení práce. Pokud byl jejich měsíční příjem do 10 tisíc korun měsíčně a nepodepsali u zaměstnavatele takzvaný růžový formulář, zdaňuje se jejich příjem před odesláním na účet vždy 15% srážkovou daní.

A právě peníze poslané na tuto daň mohou získat zpátky. Musí si ale sami podat daňové přiznání. Nejde o povinnost, a tak na to řada lidí zapomíná nebo to neví a přichází tak o peníze.

"Student pracující například čtyři měsíce na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou ve výši 10 tisíc korun bez podepsaného prohlášení k dani zaplatil na dani z příjmu šest tisíc korun, přičemž tuto částku obdrží v plném rozsahu zpět po podaném daňovém přiznání," objasňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. Připomíná, že v takovém případě je nutné k daňovému přiznání přiložit potvrzení od zaměstnavatele.

Odchod do penze nebo první zaměstnání

Penzisté, kteří odešli během roku 2021 do důchodu, nebo studenti, kteří nastoupili v průběhu loňského roku do zaměstnání, nevyužili v plném rozsahu při výpočtu čistých měsíčních mezd slevu na poplatníka.

"Za každý měsíc, kdy nepracovali, nebyla využita sleva na poplatníka v částce 2320 korun. Pokud nepožádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně nebo o něj nemohli požádat, potom obdrží po podaném daňovém přiznání daňový přeplatek. V případě práce například pouze osm měsíců v roce 2021 z důvodu odchodu do důchodu koncem srpna činí daňový přeplatek 9280 korun," vypočítává Gabriela Ivanco.

Nárok na slevu na poplatníka mají všichni

V daňovém přiznání uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun, tedy i studenti nebo penzisté, a to právě i v případě příjmů pouze po část roku.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je roční daňová povinnost nulová až do ročního základu daně ve výši 185 600 korun. Studenti ještě mají nárok na slevu na studenta, za každý měsíc studia ve výši 335 Kč, za celý rok 2021 v částce 4020 korun. Studenti tedy neplatí nic na dani z příjmu až do ročního daňového základu ve výši 212 400 korun.

A jen pro připomenutí: Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je třeba na příslušný finanční úřad podat nejpozději do 1. dubna 2022. Pokud je však daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května. A pokud daňové přiznání osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) zpracovává daňový poradce, je lhůta ještě delší, a to až do 1. července.