Daně 2022: Jaké termíny si musíte ohlídat a jak je to s daní z nemovitosti

Daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu musí osoby samostatně výdělečně činné odevzdat včas, jinak hrozí sankce. Platbu daně z nemovitých věcí lze zase rozložit do dvou splátek. V dalším díle seriálu Aktuálně.cz připomeneme, jaké daňové termíny si letos pohlídat.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je třeba na příslušný finanční úřad podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To znamená nejpozději do 1. dubna 2022.

Pokud je však daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání na čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období, tedy do 2. května 2022. A pokud daňové přiznání osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) zpracovává daňový poradce, je lhůta ještě delší, a to až do 1. července.

Pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tedy do 1. dubna, 2. května nebo 1. července. Pokud vám naopak vznikne přeplatek, má na vrácení peněz finanční úřad 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání. U zaměstnanců, kteří museli své daňové povinnosti vyřídit u zaměstnavatele už do 15. února, dostanou přeplatky ve mzdě za březen, tedy v dubnové výplatě.

Měnili jste zdravotní pojišťovnu? Podáváte dva přehledy

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení musí být odevzdány do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Takže přehledy za rok 2021 musí být na úřadech do 2. května, 1. června nebo 1. srpna v závislosti na tom, kdy má daňový poplatník termín pro odevzdání daňového přiznání. Lhůta pro zaplacení nedoplatku na sociálním či zdravotním pojištění je osm dnů od podání přehledu.

"Pozor si musí dát hlavně osoby samostatně výdělečně činné, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. července 2021, v takovém případě totiž musí odevzdat přehled u původní i u nové zdravotní pojišťovny," upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Minimální zálohy pro OSVČ letos poměrně výrazně vzrostly, a to o 487 korun za měsíc. Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění od ledna 2022 činí 2627 korun. Nová minimální záloha na sociální pojištění je 2841 korun. Minimální měsíční záloha pro vedlejší činnost bude mít výši 1 137 korun. Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ u vedlejší činnosti platit nemusí.

Novou zálohu začínají OSVČ platit ale až od měsíce následujícího po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Nedodržení termínu = pokuta

Daňové termíny si lidé musí hlídat, protože jinak hrozí pokuty. "Například zdravotní pojišťovna může za neodevzdání přehledu uložit pokutu až 50 tisíc korun. Zdravotní pojišťovny však při stanovení pokuty zohledňují historii pojištěnce, která hraje při vyčíslení individuální částky pokuty roli," vysvětluje Gabriela Ivanco.

Daňové přiznání musí lidé podat i v případě, že mají nulovou daň z příjmu například kvůli nízkému daňovému základu nebo po uplatnění daňových slev.

Stejně tak se musí podat přehled na sociální správy i v situaci, kdy se neplatí sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Taková situace nastává v případě, že z vedlejší činnosti je hrubý zisk do limitu. Loni byl tento limit 85 058 korun ročně, letos se zvyšuje na 93 387 korun. Oproti loňskému roku tak lze mít vyšší příjem a neplatit sociální pojištění.

"Například při uplatnění 60% výdajového paušálu je možné mít v roce 2022 roční příjem 232 500 korun a sociální pojištění se nebude platit, protože hrubý zisk bude v takovém případě činit 93 tisíc korun," uvádí Ivanco.

To samé platí u přehledu pro zdravotní pojišťovnu - i když OSVČ neplatí pravidelné zálohy, protože u vedlejší činnosti nemusí, přehled v termínu podat musí.

Platba daně z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podávat lidé, kteří si loni pořídili byt, dům, pozemek. "Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. A také ti, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci loni provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali a na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží," uvádí na svých stránkách finanční správa.

Loni byl o nemovitosti mimořádný zájem, někteří lidé je kupovali jako investici a nemovitost hned pronajali. Daňovou povinnost má ale vždy vlastník, nikoliv nájemce. U družstevních bytů přechází daňová povinnost na družstvo.

Pokud jste pořídili více nemovitostí v různých krajích, musíte podat přiznání k dani vždy za každý kraj zvlášť. Jestliže jste opomněli daňové přiznání podat, je to trochu problém, protože mělo být na úřadu do konce ledna 2022.

Sankce jsou ve výši 0,05 procenta z výše vypočtené daně za každý den prodlení. Finanční úřad by vás měl na nesplnění povinnosti upozornit.

"Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 platí majitel nemovitosti bez ohledu na skutečnost, zdali nemovitost koupil, zdědil, směnil nebo obdržel darem. Daňovou povinnost má každý majitel nemovitosti zapsaný v katastru nemovitosti," upozorňuje daňová expertka Ivanco.

Samotná daň z nemovitých věcí pro rok 2022 se platí do konce května, v případě roční daně nad 5 tisíc korun potom ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu.