Gazprom oznámil, že ze zásahu vyšší moci nemůže do Evropy dál dodávat energie

Největší německý výrobce elektřiny a rovněž dovozce ruského plynu RWE v pondělí oznámil, že obdržel od ruské společnosti Gazprom vyrozumění, že ruská firma dál nemůže plnit své závazky z důvodu zásahu vyšší moci. Stejné sdělení dostal od ruského plynárenského gigantu také Uniper, který je největším dovozcem ruského plynu do Německa.

"Prosím, pochopte, že nemůžeme komentovat detaily ani náš právní názor," uvedla v prohlášení RWE, která vlastní zásobníky plynu i v České republice. Uniper sdělil, že oznámení Gazpromu neuznává, protože má retroaktivní účinnost, a to od 14. června.

"Uniper se domnívá, že je to neopodstatněné. Tvrzení o zásahu vyšší moci proto oficiálně odmítl," uvedl německý podnik, který ale upřesnil, že kvůli mimořádným okolnostem nemůže garantovat dodávky svým zákazníkům.

Reuters krátce předtím s odkazem na své zdroje napsal, že Gazprom vyhlásil zásah vyšší moci znemožňující dodávky zemního plynu do Evropy nejméně jednomu významnému odběrateli, kterého ale nejmenoval. Odvolával se na dopis Gazpromu s datem 14. června, později uvedl, že dopis má datum 14. července. Účinnost oznámení je od 14. června.

Gazprom v tomto oznámení podle Reuters uvedl, že nemůže plnit své závazky kvůli mimořádným okolnostem, nad nimiž nemá kontrolu. Datum vyhlášení vyšší moci se zhruba kryje se začátkem omezování kapacity plynovodu Nord Stream 1 na současných zhruba 40 procent původního stavu. Gazprom v polovině června kapacitu plynovodu omezil se zdůvodněním, že se zpožďuje avizovaný návrat ruské turbíny ze servisu, který v Kanadě prováděla německá společnost Siemens Energy.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, nyní ale prochází pravidelnou údržbou. Trvat by měla do 21. července a zejména Německo už dalo najevo, že má obavy, aby po údržbě začal plyn tímto potrubím vůbec znovu proudit.

Dopis Gazpromu datovaný podle Reuters 14. července a určený Uniperu může ruskou firmu chránit před kompenzacemi za nedodání suroviny v termínu stanoveném smlouvou. Gazprom, nad kterým má kontrolu Kreml, ale tímto postupem riskuje další eskalaci napětí mezi Ruskem a Západem kvůli invazi svých vojsk na Ukrajinu.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) podle listu Financial Times (FT) krátce po zprávě varovala, že Evropa musí spotřebu plynu okamžitě snížit. Zmínila omezení klimatizace a prodej plynu průmyslovým odběratelům v aukcích, jinak podle ní hrozí, že v zimě bude surovina na příděl.

Uniper se kvůli nedostatku plynu a jeho prudce rostoucím cenám dostal do potíží a před deseti dny požádal vládu v Berlíně o stabilizační pomoc, jejímž cílem je zastavit kumulaci ztrát a zajistit firmě likviditu. Koncern dnes podle agentury DPA zcela vyčerpal miliardovou úvěrovou pomoc od státní rozvojové banky KfW a požádal o další prostředky.

Jednání s federální vládou o záchranném balíčku pokračují. Uniper se dostal pod tlak právě kvůli omezení dodávek ruského plynu přes baltský plynovod Nord Stream 1

