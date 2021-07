Ministerstvo upravilo pravidla pro určení ceny vodného a stočného. Slibuje zlevnění

Vodárenské firmy budou muset od příštího roku zákazníkům vracet peníze získané nad rámec stanovené regulace, a to v podobě nižší ceny v následujících letech. Princip tzv. vyrovnání zavádí od ledna 2022 cenový věstník, který nedávno vydalo ministerstvo financí. Podle úřadu by opatření mělo zlevnit předražené vodné.

"Díky aktuálnímu výměru budou nastavena zcela nová pravidla pro náklady, které mohou být zahrnuty v ceně vody, aby spotřebitel zaplatil pouze tolik, kolik je nutné…Výměr lépe a jednoznačněji definuje oprávněné náklady a kde to bylo možné, přibližuje je nákladům daňově uznatelným. To by mělo opět zvýšit právní jistotu regulovaných subjektů, ale i schopnost státní správy pravidla kontrolovat a vymáhat," uvedlo MF.

Kontroly dodržování pravidel cenové regulace provádí Specializovaný finanční úřad.

Princip vyrovnání se již uplatňuje v projektech financovaných z Operačního programu Životní prostředí a nově tak bude platný pro celé odvětví. Firmy přitom již v současnosti předkládají odhad nákladů, cen nebo zisku. MF následně materiály posuzuje.

MF dále upravilo také výpočet zisku. Maximální výše zisku zůstává stejná. Nově ale úřad zavedl mimo jiné jednoznačné rozdělení zisku vlastníka a provozovatele. Uplatňovaný zisk zůstane i nadále omezen maximálním meziročním nárůstem, ten je nyní sedm procent. Úřad také upravil a sjednotil společně s ostatními regulátory podobu výkazů.

Cena vodného a stočného v Česku roste, když v roce 1991 činila 1,5 koruny za metr krychlový, zatímco v roce 2020 se cena pohybovala v průměru kolem 90 korun. Od loňského května cena klesla vlivem snížení DPH z 15 na 10 procent. Podle analýzy MF klesly ceny v městech s více než 10 000 obyvateli v průměru o 3,73 Kč na 87,33 Kč. Mezi největší vodárenské společnosti v ČR patří Veolia nebo Severočeská vodárenská společnost.