Do registru turistů budou moci nahlížet finanční úřady i policie

Finanční úřady, statistici či policisté budou moci nahlížet do chystané on-line databáze e-Turista s osobními údaji turistů. Uvedl to v pátek server iROZHLAS.cz. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které plánuje spuštění registru v roce 2025, bude databáze zabezpečená. Úřad pro ochranu osobních údajů podle serveru nepodal k registru turistů žádné připomínky.

Podle návrhu novely ministerstva pro místní rozvoj se nově budou všechny údaje o turistech ubytovaných v Česku sbírat do centrální databáze ministerstva. Ubytovat hosta bez prokázání totožnosti novela zakazuje pod pokutou až 100 tisíc korun.

V registru bude uvedeno jméno a příjmení turisty, datum narození, státní občanství i účel pobytu. Do databáze budou moci nahlížet finanční úřady, Český statistický úřad, Finanční analytický úřad, živnostenský úřad v dané obci, samotná obec, ministerstvo pro místní rozvoj a v případě cizinců také cizinecká policie.

"Registr e-Turista nezavádí nic nového. V obcích, kde využívají poplatek z pobytu, jsou už dnes vedeny totožné údaje do ubytovací knihy, včetně občanů České republiky. Registr jenom tuto povinnost digitalizuje," sdělila serveru mluvčí MMR Veronika Hešíková. Knihy hostů se ale nyní podle serveru vedou jen v obcích, které vybírají poplatek z pobytu, zatímco e-Turista by sbíral informace i z obcí bez ubytovacího poplatku. Už nyní mohou vybrané státní orgány do ubytovacích knih nahlížet, informace z nich si však musí speciálně vyžádat u jednotlivých ubytovatelů.

V důvodové zprávě k novele se píše, že díky registru se zabezpečení dat turistů oproti současné situaci zvýší. "Zatímco dnes jsou fyzicky zapisována do knih, k nimž může mít přístup prakticky kdokoliv, v budoucnu budou data ukládána v zabezpečeném elektronickém systému," uvádí zpráva.

Ministerstvo spravedlnosti k návrhu poslalo připomínky, podle kterých je s otazníkem, zda sběr informací o ubytovaných obstojí, když ústava garantuje právo na soukromí. Například Úřad pro ochranu osobních údajů však v loňském připomínkovém řízení k novele žádné výhrady neuvedl. "Úřad připomínky neuplatnil," sdělil serveru mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Stát oznámil přípravu registru e-Turista už zhruba před třemi lety. V minulých letech MMR zdůvodňovalo vznik registru například tím, že se sníží administrativní zátěž ubytovatelů i obcí a zefektivní se výběr ubytovacích poplatků. Sběr dat o ubytovaných turistech podle ministerstva také pomůže zlepšit marketingové aktivity v cestovním ruchu.