Čínská Firma Lenovo ukázala, co umí její nový notebook s průhlednou obrazovkou

Čínský technologický gigant Lenovo, který je největším výrobcem počítačů na světě, představil prototyp notebooku s průhlednou obrazovkou. Technologie je v některých ohledech podobná rozšířené realitě, kterou zpopularizovaly brýle nebo náhlavní soupravy, kdy se digitální obsah překrývá s reálným světem.

Firma prototyp představila na veletrhu bezdrátových technologií MWC a zatím neplánuje zařízení prodávat, uvedl server televize CNBC.

Nový produkt má ukázat, jak se největší výrobce počítačů snaží inovovat po letech, které byly pro trh s osobními počítači obtížné.

Schopnosti nového notebooku předvedl zástupce firmy, který za průhlednou obrazovku umístil umělou slunečnici. Kamera zabudovaná v notebooku byla schopna identifikovat objekt jako slunečnici a pak o ní poskytnout informace pomocí umělé inteligence (AI).

Notebook je vybaven dotykovou plochou, tzv. trackpadem, který obsahuje mimo jiné i dotykovou klávesnici. Má také stylus, tedy tenkou tyčinku s citlivým koncem, slouží k psaní, kreslení nebo interakci s dotykovou obrazovkou.

Nový notebook by mohl najít uplatnění mimo jiné ve stavebnictví. Pokud by třeba architekt navrhoval přístavbu domu, mohl by dům vidět přes obrazovku a pomocí stylusu nakreslit svůj návrh, aby představil, jak by mohl vypadat. Stejně jako u všech nových technologií se ale může časem objevit možnost nového, dosud nepředpokládaného využití.

Společnost Lenovo často představuje koncepční zařízení, aby dokázala své schopnosti inovovat. Loni firma na MWC ukázala chytrý telefon s vysouvací obrazovkou.

Výrobci osobních počítačů mají za sebou několik obtížných let. Prodej počítačů se prudce zvýšil v době vrcholu pandemie nemoci covid-19, po návratu lidí do práce však prodej začal opět klesat. Loni se podle společnosti Gartner odbyt osobních počítačů snížil téměř o 15 procent.