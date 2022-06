Vědci zkoumají "superčerva". Záběry v detailu ukazují, jak si pochutnává na plastu

Larvy potemníka brazilského jsou schopné požírat plastový odpad a nabízejí tak možné řešení pro jeho recyklaci. Vědci z Queenslandské univerzity v australském Brisbane studují červy, aby zjistili, které přírodní enzymy mají schopnost rozkládat plast.

"Červ nejprve rozmělní polystyren na menší části a mikrobi v jeho těle ho pak chemicky, nebo v podstatě pomocí enzymů dále rozkládají," komentuje výzkum mikrobiolog Christian Rinke. Dlouhodobým cílem vědců je vyvinout enzymy pro zpracování plastového odpadu v recyklačních závodech.

"Předpokládáme, že polystyrenový odpad bude shromažďován, mechanicky drcen a poté degradován v bioreaktorech pomocí koktejlu enzymů," uvedl podle webu Bloomberg Rinke, který je také autorem článku publikovaného v časopise Microbial Genomics.

"Každý rok se na světě vyprodukuje až 400 milionů tun plastů. V posledních letech vědci hledají mikroorganismy, které by je dokázaly strávit, podobně jako se rozkládají přírodní materiály, jako je dřevo. Představa je taková, že by se nějaký enzym vytvořený ze střev hmyzu nebo bakterií mohl použít k trávení obtížně recyklovatelných plastů, aby se z nich mohly vyrábět nové plastové výrobky, což by snížilo potřebu primárních plastů," dodává autor Bloombergu.