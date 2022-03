Brusel poslal do Česka zprávu o zemědělském auditu ohledně Babiše, uvedl Nekula

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) začaly napouštět vodu do vodovodních řadů na západě Prahy a dodávka vody by měla být obnovena okolo 12:00. Ve čtvrtek dopoledne to řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Kvůli poruše vodovodních řadů z 80. let minulého století v Líšnické ulici v Praze 13 se ocitlo bez dodávek vody zhruba 77 tisíc odběratelů v lokalitách Jinonic, Stodůlek, Ořechu, Řeporyj, Zadní Kopaniny a části Prahy 13.

Opravu potrubí dokončily PVK ve čtvrtek v noci, následně byly provedeny rozbory vody. Mrázek ve čtvrtek dopoledne řekl, že testy odebraných vzorků dopadly dobře a vše je v pořádku. Mluvčí doporučil, aby lidé po obnovení dodávek nechali vodu kvůli možným nánosům v potrubí nejdříve chvíli odtéci.

Příčinou havárie potrubí o průměrech 800 a 600 milimetrů byla zřejmě únava materiálu. První z nich pochází z roku 1982 a druhé z roku 1989. Délka vodovodní sítě, ve které kvůli závadě netekla voda, je 115 kilometrů.

Kvůli rozsahu havárie si musely ve středu PVK půjčit tři cisterny od kladenských vodáren a další měly domluveny z Teplic. Pražští hasiči vodárnám poskytli dalších šest cisteren, které rozvážely pouze užitkovou vodu.