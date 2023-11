Ceny pohonných hmot v Česku dále klesají, tempo však zpomalilo

Ceny pohonných hmot v Česku už několikátý týden v řadě klesají, tempo ale zpomalilo. Nejprodávanější benzin Natural 95 od minulé středy zlevnil o 21 haléřů na průměrných 38,85 Kč/l. Litr nafty se prodává v průměru za 39,41 Kč, což je o 14 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala.

Na cenách pohonných hmot se podle analytika XTB Jiřího Tylečka v posledním týdnu projevil pozitivní dopad stabilizace cen ropy a velkoobchodních cen paliv. Připomněl, že roli zároveň hrála i česká koruna, která zastavila v říjnu své oslabování.

V následujících dnech by podle analytiků mělo zlevňování pokračovat. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska by navíc mohlo ještě zrychlit, protože by se do cen postupně mohla promítat korekce na trhu s ropou. "Obavy z konfliktu na Blízkém východě totiž vystřídaly obavy a zdraví globální ekonomiky. V hlavních ekonomikách totiž oslabuje průmysl a vysoké úrokové sazby budou centrální banky držet asi po delší dobu. To by mohlo snížit poptávku po ropě," vysvětlil Lajsek.

Rovněž Tyleček očekává v příštím týdnu pokles cen, u nafty asi o 20 až 30 haléřů na litr, u benzinu pak ještě výraznější. Důvodem pomalejšího zlevňování nafty je podle Tylečka předpokládaný nárůst poptávky po topných olejích, které se vyrábí podobným procesem jako nafta. Zároveň však upozornil, že v poslední době je patrný nárůst marží rafinérií, což by mohlo oslabit i zlevnění benzinu. Stejný vývoj cen nafty očekává také šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. Upozornil, že nafta v Česku je ve srovnání s okolními zeměmi od jara druhá nejlevnější.

Nejlevněji natankují řidiči v Ústeckém kraji. Litr benzinu tam v průměru stojí 37,90 Kč, litr dieselu pak 38,78 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr nafty je v hlavním městě průměrně za 40,46 Kč, litr nafty za 40,87 Kč.

V meziročním srovnání jsou pohonné hmoty nyní výrazně levnější. Před rokem platili motoristé za benzin o 3,46 koruny více, za naftu o 7,61 koruny více.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 1. listopadu 2023 (v Kč/l):