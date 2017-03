Britská benevolence ohledně celních podvodů způsobila EU ztrátu kolem 2 miliard eur, vypočítal úřad

před 19 minutami

Británie po léta ignorovala rozsáhlé celní podvody se zbožím dováženým z Číny a způsobila tak Evropské unii značné ztráty. Uvedl to ve středu evropský Úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Dodal, že během tří let tyto podvody připravily unijní rozpočet o téměř dvě miliardy eur (54 miliard Kč), které by EU nyní měla po Británii požadovat. Podvody se týkaly zboží nakupovaného v Číně a dodávaného přes Británii do Evropy. Podvodníci se podle úřadu vyhýbali placení cel pomocí falešných faktur a celních prohlášení. OLAF tvrdí, že tyto podvody v Británii vzkvétaly, zatímco jiné členské země EU podnikaly kroky k jejich zastavení. Britská celní a berní služba však výpočty OLAF zpochybnila.

autor: ČTK