Čipy nám nechybí, krize se nás vůbec nedotkla, říká šéf automobilky Rolls-Royce

Přechodu na elektrickou mobilitu se v budoucnu nevyhne žádná automobilka, ty nejexkluzivnější nevyjímaje. Zatímco někteří se přísná pravidla budou snažit alespoň trochu zmírnit, Rolls-Royce se na ně postupně připravuje. "Myslím si, že elektrifikace se ke značce výborně hodí," říká v rozhovoru s Aktuálně.cz šéf Rolls-Royce Torsten Müller-Ötvös.

Aktuálně.cz: Kdy uvidíme první elektrický Rolls-Royce?

Torsten Müller-Ötvös: Pravidelně jsem za poslední roky sliboval, že značka Rolls-Royce bude v této dekádě plně elektrická. V blízké budoucnosti k tomu vydáme prohlášení, kde se dozvíte více o tom, kdy přesně se to stane. Teď mohu říct jen, že se to stane a značka skutečně bude do konce této dekády plně elektrická.

Oznámení učiníte tedy ještě letos, nebo až příští rok?

Bude to ještě letos, ale zatím nechci prozrazovat více podrobností.

Přemýšleli jste už o jménu pro nový elektromobil? Objevuje se řada spekulací, že by to mohl být například Silent Shadow.

O hodně jménech samozřejmě čteme. Přemýšlíme o nich, pousmějeme se nad nimi… Takže říkám, počkejte a uvidíte. Auto bude jistě mít nějaké určité jméno, které bude úplně nové.

Zvažovali jste někdy hybridní nebo plug-in hybridní Rolls-Royce?

Ne, nikdy. Protože jsme poměrně malá automobilka a náklady na vývoj jsou vysoké, rozhodli jsme se, že se od spalovacích motorů přesuneme přímo k elektromotorům. Pro nás to není třeba otázka dojezdu. Naši zákazníci mají už dnes soukromé dobíjecí stanice, protože vlastní několik různých automobilů. A někteří z nich mají i elektromobil, například Teslu. Takže už dnes jsou vybaveni možnostmi dobíjení doma nebo ve svých kancelářích.

Myslím si, že elektrifikace (přechod na plně elektrický pohon - pozn. red.) se ke značce výborně hodí. Je tichá, jako celá značka. Vytváří řadu schopností, jako například nepopsatelnou akceleraci. Jistě si pamatujete, že v minulosti jsme experimentovali s několika elektromobily. Začalo to plně elektrickým Phantomem, následně přišel koncept 103EX. S mnoha zákazníky jsme o těchto autech mluvili, nechali je vyzkoušet si je a zjistit o nich něco více.

Torsten Müller-Ötvös Současný šéf automobilky Rolls-Royce se narodil v roce 1960 a značnou část svého života spojil se skupinou BMW. Do ní nastoupil už v roce 1989 a vystřídal několik pozicí mimo jiné ve vedení divize prodeje a marketingu automobilky. V roce 2000 se stal ředitelem strategie značky Mini a byl tak přímo u jejího znovuzrození. V roce 2004 se přesunul, opět na vysoké posty, k BMW. V dubnu 2010 nahradil ve funkci šéfa automobilky Rolls-Royce Toma Purvese a tuto pozici zastává dodnes.

Když o tom se svými zákazníky diskutujete, jsou nadšení do elektromobilů, nebo stále preferují benzinové dvanáctiválce?

Myslím si, že plně přijali myšlenku, že se z Rolls-Royce stane čistě elektrická značka. Navíc rozumí tomu, že budeme tak jako tak donuceni přesedlat na plně elektrickou mobilitu. Mnohá města zakazují vjezd autům se spalovacím motorem do svého centra. A to pro Rolls-Royce není cesta. Protože naši zákazníci žijí často na okraji města a pak jezdí do jeho centra - například pro zvláštní příležitosti, jakými jsou opera nebo večeře.

A když se bavíme o plné elektrifikaci, řeč je o globálním trhu?

Ano, bavíme se globálně.

Nemůže tedy nastat situace, že například v Dubaji uvidíme benzinový Rolls-Royce, zatímco v Evropě plně elektrický?

Ne, to určitě neplánujeme (prodávat na jednom trhu model se spalovacím a na druhém s elektrickým motorem - pozn. red.). Je důležité pochopit, že postupujeme krok za krokem. Není to tak, že přes noc z ničeho nic zavrhneme veškeré spalovací motory a přejdeme jen na elektromotory.

V Evropě se aktuálně hodně hovoří o plánu "fit for 55" (po roce 2035 by mimo jiné už nebylo možné prodávat nová auta s jiným než elektrickým motorem - pozn. red.). Jak myslíte, že ovlivní trh s luxusními auty, kam také patříte? Věřím, že i po roce 2035 by se našlo hodně nadšenců, kteří by byli ochotni zaplatit za spalovací motor třeba i více než dnes, ale zkrátka nebudou moci.

Jak už jsem zmiňoval. My jsme se rozhodli a do konce dekády budeme plně elektrickou automobilkou. Novým regulacím tedy plně vyhovíme. Navíc se, na rozdíl například od Ferrari nebo Lamborghini, nedefinujeme zvukem motoru. Nepotřebujeme hlasitá auta.

Ale mám k tomu plánu jednu obecnou poznámku. Myslím si, že je velmi ambiciózní, možná až příliš, pokud se nezrychlí výstavba infrastruktury. Současný plán je mít 3,5 milionu nabíjecích míst, ale mohu říct, že to není dostatečné množství. Aby plán fungoval, bude potřeba mít kolem šesti milionů dobíjecích stanic. Jak můžete vidět už dnes, trh s elektrickými auty roste tak rychle, že to nikdo nedokázal před rokem či dvěma předpovědět.

A poslední co chcete vidět je, že kvůli problémům s infrastrukturou, bude poptávka po elektromobilech klesat. Mohu tak jen naléhat na evropské vlády, aby investovaly do nabíjecí infrastruktury. Bude to fungovat jen tehdy, pokud budou mít automobilový průmysl a vlády k otázce infrastruktury společný přístup.

Už jste zmiňoval některé starší elektrické koncepty Rolls-Royce a jeden z nich, 103EX, měl indukční nabíjení. Je to něco, co je pro značku i dnes aktuální, nebo si vystačíte s klasickými kabely?

Řekl bych počkejte si, co zveřejníme.

Zvažovali jste i vodíkový pohon?

Myslím si, že vodík je zajímavý. Celé je to především o palivových článcích. Pokud tato technologie skutečně dospěje, a dnes nikdo neví, kdy se tak stane, pak si říkám: "Proč ne?" Protože dnes ukládáme energii do baterií, budeme v budoucnu energii ukládat tak, že natankujeme vodík? Možná. Jako součást BMW Group máme k této technologii přístup, takže ji nebudu úplně vylučovat.

Nové auto až skoro za rok

Dotkla se Rolls-Royce nějak aktuální krize s nedostatkem čipů?

Ani trochu. Je výhodou být součástí BMW, protože zajistilo, že dostaneme jakýkoliv čip, který zrovna potřebujeme. Je to především proto, že marže na jedno auto je u Rolls-Royce poměrně vysoká, nejvyšší v celé skupině BMW.

Jak dlouhá doba vlastně uplyne mezi tím, když si zákazník řekne, že chce Rolls-Royce, a tím, než ho skutečně vlastní?

Dnes je to skoro rok. Bylo to kolem šesti sedmi měsíců, ale kvůli obrovskému celosvětovému zájmu máme dlouhý objednávkový seznam, takže se dostáváme až k jednomu roku.

Bude letošní rok pro Rolls-Royce prodejně rekordní (v prvním pololetí prodal 2989 aut - pozn. red.)?

Je září, a protože znám seznam objednávek, je asi možné říct, že to bude další prodejně rekordní rok.

A bestsellerem je Cullinan?

Ne, jsou to Cullinan a Ghost s velmi podobnými čísly. Je skvělé mít dva velmi silné týmové hráče.

A nezvažovali jste tedy i nějaké menší SUV? Máte dvojici Phantom a Ghost, tak Cullinan a něco o trochu menšího…

Nezvažovali. Naše portfolio je dostatečně vyvážené a nechceme vyrábět menší modely. Rolls-Royce musí mít určitou velikost. Také nechceme vstupovat do levnějších segmentů. Naším základním modelem je a bude Ghost s cenou kolem 250 tisíc eur. Nechci nějak znehodnotit značku tím, že bych ji uvedl do nižších a levnějších částí trhu.

Dostanou modely Wraith a Dawn novou generaci? Ostatní modely Rolls-Royce jsou totiž relativně nové…

Možná si pamatujete, že Wraith jsme představili v roce 2013 a Dawn v roce 2015. Náš životní cyklus je deset let, takže než tato doba uplyne, máme pořád ještě nějaký čas.

Letos jste založili samostatnou karosářskou divizi Coachbuild. Proč zrovna letos? Urychlila to nějak celosvětová koronavirová pandemie a snaha vašich klientů investovat peníze do něčeho exkluzivního?

Ano, částečně máte pravdu. Zažíváme také neobvyklou poptávku po autech se zakázkovou karoserií. Rozhodli jsme se, že každý druhý rok představíme nějaký projekt s unikátní karoserií (první byl letos kabriolet Boat Tail - pozn. red.). To vlastně také naznačuje, že už pracujeme na dalším takto exkluzivním voze. Více ale prozradit nemohu.

BMW má ve své nabídce obrněná auta na úrovni ochrany VR6. Dělají se také obrněné verze Rolls-Royců?

Nedělají. Když jsem do automobilky před skoro dvanácti lety nastupoval, existoval projekt na výrobu obrněných Phantomů. Ukázalo se však, že to není dobrý nápad, protože po takových autech zkrátka neexistuje poptávka. V bezpečnostně kritických zemích - například v Jižní Americe - lidé taková auta k cestování z bodu A do bodu B nepoužívají. Aby se vyhnuli problémům, letí raději helikoptérou. Zákazníci Rolls-Royce jsou také poměrně známí a mají velký vliv. Takže jako pouliční zloděj si raději dvakrát rozmyslíte, jestli zaútočíte na takové auto. A naši zákazníci to vědí, proto taková auta nevyrábíme.

O zmenšené modely je zájem

Loni jste představili velmi detailní model SUV Cullinan. Jaký je vůbec o zmenšeniny reálných aut zájem?

Poměrně velký. Neřekl bych, že máme vyprodáno, ale i tady je docela dlouhá čekací lhůta (usmívá se). Mezi zákazníky je velmi populární mít doma na poličce něco, co mají zaparkované v garáži. Navíc jsou tyto modely plně funkční. Víme, že jsou drahé, ale stojí za to.

Umím si představit, že zákazníci jsou ochotní i za takto malý model hodně utrácet…

Ano, protože prakticky všichni zákazníci, kteří si tento model objednávají, ho chtějí vidět v přesné konfiguraci svého reálného auta.

Takže když si zákazníci objednávají reálné auto, objednají si i jeho zmenšeninu?

Přesně tak.

Pokud byste měl volnou ruku, existuje nějaký Rolls-Royce, který byste chtěl vyrobit?

Ne, nenapadá mě nic, co bychom už neudělali. Mohu říct, že jsem denně příjemně překvapen tím, jaká auta v mnoha nejrůznějších konfiguracích vyrábíme. A toto auto (ukazuje na fotku modelu Boat Tail) bych si sám nedokázal představit. Skutečně, tento vůz v mých myšlenkách neexistoval, byl vysněný našimi zákazníky. To ukazuje jejich kreativitu.

A když si někdo pořizuje Rolls-Royce, může ho mít v jakékoliv barvě karoserie nebo interiéru?

Všechno je možné, naším limitem je vaše představivost. Po koronavirové pandemii pozorujeme, že poměrně dost zákazníků investuje do toho, čemu i já říkám zvláštní barva. Barva, která nese jejich jméno, a my ji nemůžeme prodávat. Je to odstín speciálně navržený zákazníkem, který si s sebou přinese něco, u čeho řekne "já bych chtěl takovou barvu". Měli jsme i zákazníka, který si přinesl kousek svého šlapacího autíčka z doby, kdy byl mladší. Řekl, že takovou barvu chce na svém autě, a my jsme mu ji připravili.

Jak dlouho trvá, než takovou vlastní barvu připravíte?

Je to o trochu delší proces, protože ji nejprve potřebujeme namixovat, vytvořit. Pak jí testujeme a až potom je připravena. Nezabere to roky, ale několik měsíců ano. Zákazník od nás dostane několik vzorků, jeden si vybere, a tím odstínem potom nalakujeme jeho auto.

BMW ukázalo v Mnichově koncept recyklovatelného auta z recyklovaných materiálů. Jsou recyklované a sekundární materiály něco, čím se Rolls-Royce zabývá?

Jedna věc je pro nás v otázce udržitelnosti odlišná: až 80 procent všech historicky vyrobených Rolls-Royců stále existuje. Nevyloučil bych použití žádného recyklovaného materiálu, pokud odpovídá luxusnímu standardu. To je hodně důležité pro naše zákazníky. Ti se o životní prostředí zajímají, ale často trochu jiným způsobem. Například redukováním emisí v jejich výrobních továrnách.

Když dojde na nákup Rolls-Roycu, není to autě, ale spíše o umění, které si kupují. A v takovém případě projdou jen ty nejlepší materiály. Pokud je tedy možné použít recyklované materiály, proč ne. Ale neřekl bych, že jsou něčím, co bezpodmínečně potřebujeme. I s přihlédnutím k tomu, jak dlouhý životní cyklus naše auta mají.

Jaké je vaše nejoblíbenější auto?

Mám rád Dawn, momentálně jezdím kupé Wraith Black Badge. Mám ta auta rád. Pravidelně také řídím všechny modely Rolls-Royce a všechny beru jako naše děti. A nemohu říct, že mám jedno dítě raději než druhé.

Takže žádný klasický Rolls-Royce?

Ne, po světě jezdí mnoho krásných Phantomů, ale mám raději moderní auta, jakkoliv mám rád i ta historická.