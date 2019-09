Neprůstřelné BMW odolá útoku dronů i kalašnikovem. Bavorský "tank" vydrží 400 kulek

BMW má ve výrobě pancéřových vozidel čtyřicetiletou tradici. A zatímco současná řada 7 neprůstřelnou variantu nemá, velké SUV X5 ji dostává již počtvrté. Model Protection VR6 zvládne ochránit před kalašnikovem nebo útokem dronů. „Zákazníci k nám přichází s tím, že chtějí auto, kterému budou moci svěřit svůj život,“ říká v rozhovoru s Aktuálně.cz produktový manažer X5 Protection Johannes Lacher.

Aktuálně.cz: S obrněnými SUV se člověk u nás jen tak nesetká. Pokolikáté přinášíte podobnou úpravu X5? A jaká další auta máte v nabídce?

Johannes Lacher: Jde o čtvrtou generaci X5. S SUV jsme začali před dvaceti lety a celkově máme čtyřicetiletou historii ve výrobě pancéřových vozidel. V současné generaci nemáme pancéřovanou řadu 7, ale výroba minulé X5 stále dobíhá a nyní máme novou generaci X5. Ta se nabízí pouze v ochranné třídě VR6, která chrání před Kalašnikovem nebo také před ráží 7,65 mm.

Auto je celkově pancéřováno od přední části až k pátým dveřím. Kufr pancéřovaný není, mezi prostorem pro posádku a zavazadlovým prostorem je ale něco, čemu říkáme dělící stěna. Ta chrání lidi ve voze při střelbě zezadu. Ocel, kterou je vůz obrněný, má tloušťku 4,4 mm a je ve dveřích, vpředu i vzadu.

Johannes Lacher Johannes Lacher se narodil v září 1984 v německém Pfaffenhofenu. Vystudoval obchodní administrativu na akademii v Mnichově. Pro BMW pracuje od roku 2002, v roce 2010 se stal produktovým manažerem pro speciální vozidla mnichovské automobilky. Od roku 2017 zastává funkci produktového manažera modelu X5 Protection VR6.

Ta ochrání před střelbou z kalašnikova?

Ano, ta je proti kalašnikovu a také proti bočnímu výbuchu. To znamená 15 kg TNT ve vzdálenosti čtyř metrů. Okna vozu mají tloušťku 30 mm, standardem je rovněž pancéřovaný rám pro cestující uvnitř, ochrana podvozku proti ručním granátům a také samotěsnící palivová nádrž. Na jejím vnějším povrchu je speciální pěna, když do ní po průstřelu vyteče palivo, tak se vsákne a dál neuniká.

Standardem je rovněž interkom, s nímž je možné komunikovat s vnějším okolím, i když člověk sedí uvnitř a má zavřená okna.

Kolik toto auto váží? Protože dveře jsou opravdu velmi těžké.

Dveře mají více než 80 kg a pohotovostní hmotnost vozu je 3665 kg. Samotné pancéřování váží přes 800 kilo. Podvozek má standardní vzduchové odpružení, které jsme ale přizpůsobili hmotnosti vozidla. Naopak brzdy jsou beze změny, už standardní model je má dostatečně dimenzované.

Kola mají 19 nebo 20 palců. Větší s průměrem 21 nebo 22 palců nenabízíme kvůli ovládání vozidla. Protože když jedete velmi rychle, například v situacích, kdy musíte rychle opustit nějaké místo, by mohla větší kola způsobit poškození. Důležitý je také komfort, protože osoba, která si toto auto koupí většinou není ta, která ho řídí. Majitel sedí vzadu a s menšími koly máte na autě více gumy, což znamená lepší tlumení nerovností.

Můžete popsat pneumatiky?

Jde o standardní pneumatiky typu run-flat, nejsou nijak pancéřované nebo vyztužené. I když je ale guma prasklá, stále je možné ujet až 80 km rychlostí 50 km/h. Ve chvíli, kdy je pneumatika prostřelena, je potřeba myslet na to, že se z dané situaci potřebuji dostat, potřebuji proto ujet pět kilometrů. Na to jsou tyto pneumatiky stavěné.

1:50 BMW X5 Protection VR6 | Video: BMW Group

Co má X5 Protection pod kapotou?

Jde o verzi M50i, tedy dvakrát přeplňovaný osmiválcový benzinový motor s 390 kW a 750 Nm. Akcelerace z 0 na 100 km/h zabere 5,9 vteřiny a maximální rychlost je 210 km/h.

To je jediný nabízený motor?

Ano, protože jde o velmi těžké auto a to potřebuje silný motor. Testovali jsme například i šestiválec 40i, ale ten nebyl dostatečně silný.

Kdo je typickým zájemcem o X5 Protection?

Typicky jsou to například úřady nebo zvláštní policejní jednotky. A samozřejmě také velvyslanci.

Kolik automobilů ročně prodáte?

O tom nemluvíme, stejně jako nemluvíme o ceně, což byla jistě vaše další otázka.

Jakou část karoserie je nejtěžší vybavit pancéřováním?

Nejtěžší jsou dveře. Protože je potřeba mít na paměti, že jsou velmi těžké, ale zároveň nesmí ani po roce či dvou používání padat po otevření dolů. Vůbec nejtěžší částí na pancéřování jsou přesahy dveří ke sloupkům. Protože když vystřelíte na dveře jako takové, není to problém. Pancéřování střelu zastaví. V přesazích je instalace oceli složitější. Aby pancéřování ochránilo posádku, střela se nesmí dostat do sloupků.

Jak se neprůstřelnost testuje?

Když provádíme certifikaci, vystřelíme na celé auto 350 až 400 kulek a žádná z nich nemá povoleno dostat se skrze pancéřovou ocel. Stejné je to i u oken, jejichž poslední vrstva je z polykarbonátu. Ta udržuje kulky mimo kabinu. Sklo jako takové zachytí kulku, ale zároveň se vytvoří řada úlomků. A ty se přes polykarbonát nedostanou do kabiny.

Při testování se v kabině také používá materiál se stejnou strukturou jako lidská kůže. Je povoleno udělat na něm škrábanec, ale ne díru. Potom by to znamenalo, že střela projde kůží. A skrz nesmí projít ani žádný z úlomků.

Když provádíte zkoušky, střílíte na celé auto, nebo jen jeho část?

Střílíme na příď, záď a jeden z boků. Proč jen na jeden? Protože na druhém provádíme testování ochrany proti výbuchu. Díky tomu nepotřebujeme pro certifikaci více než čtyři auta. Je totiž potřeba otestovat vůz s levostranným řízením, s pravostranným řízením, s příplatkovou střechou odolnou proti útoku dronů s ručními granáty a se silnější podlahou lépe odolávající silnějším ručním granátům.

Takže než můžete auto pustit do prodeje, zničíte čtyři kusy.

Čtyři kusy a některé menší komponenty jako okna nebo vybrané materiály.

Tato X5 je chráněná před útokem dronů?

Tato konkrétní, u které stojíme (rozhovor byl veden u jedné neprůstřelné X5 - pozn. red.), není, ale i kdyby byla, tak byste to nezaznamenali. Ocel u takového vozu nemá šířku čtyři milimetry, ale šest milimetrů, a střecha má také vrstvy z tkaniny tak, aby posádku chránila i před úlomky.

Odhaduji, že mezi příplatky má toto auto i střešní okno, ne?

Nemá. Problém se střešním oknem je, že ho sice můžeme vybavit pancéřováním, ale těžší okno by znamenalo výrazně vyšší hmotnost v nejvyšším místě vozu. A to je pro dynamiku to nejhorší, co se může stát.

Je nějak chráněná i maska chladiče?

Motor není nijak chráněn, protože je složité jej kvůli problémům s přehříváním opancéřovat. Našim cílem je udržet posádku naživu, problém rozstřílení motoru je podružný. Zákazníci k nám přichází s tím, že chtějí auto, kterému budou moci svěřit svůj život.

Jak dlouho trvá získání osvědčení?

Obvykle to na německých úřadech zabere dva týdny. Každá střela je přesně změřená. Při testování se na auto nalepí třeba tři nálepky, kam budou střely vedeny a pod jakým úhlem. Střelu musí také změřit rychlostní kamera, protože každá musí mít rychlost v určitém spektru. To stejné teplota, která musí být v určitém spektru.

Střelba je nejspíš prováděna profesionály.

Ano, jde o profesionály německých úřadů.

A mohu auto provozovat v jiných zemích, i když certifikaci prováděly německé úřady?

Certifikace platí celosvětově. Navíc v institutu, který testy provádí a vydává osvědčení VR1 až VR10, se angažují nejrůznější země a zvláštní jednotky. A tento institut vytváří ony kategorie. Takže když někdo řekne, že má ochranu na úrovni VR6, tak člověk v Nigérii, Austrálii i Norsku ví, co to znamená.

Říkal jste, že úroveň VR6 chrání před střelou z kalašnikova. Před čím chrání úroveň VR10?

VR10 chrání například před střelou z odstřelovací pušky Dragunov. Ale úroveň VR6 je mezinárodně požadovaná, protože získat kalašnikov je jednoduché. Nicméně například pro trhy v Latinské Americe není úroveň VR6 zajímavá, protože tam se zaměřují na pouliční zločiny. To znamená ráži .44 Magnum a podobné. To je nižší úroveň pancéřování a takovou provádíme lokálně.

Je možné auto opravit? Například po výbuchu?

Možné to je, ale je potřeba důkladně zjistit, jaká část vozu je zničená. Jak moc velké poškození je, jestli oprava není dražší než koupě nového vozu.

A mohu si nechat pancéřovat i jiný typ BMW než X5?

Přímo BMW nabízí pouze X5. Existují ale firmy, které upravují všechna auta. Toyotu Land Cruiser, v Mexiku jsme dokonce potkali pancéřovaný Fiat Tipo.