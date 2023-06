Skončí v Evropě CCS? Volkswagen jedná s Teslou o adaptaci její technologie nabíjení

Přechod k nabíjecímu konektoru Tesly ve Spojených státech znamená podle odborníků začátek konce standardu CCS, který používají elektromobily v Evropě.

Německý automobilový koncern Volkswagen jedná s americkým výrobcem elektromobilů Tesla o tom, že přistoupí k její technologii nabíjení aut. Divize Volkswagenu Electrify America, která se zabývá nabíjecí sítí, už s používáním tohoto systému souhlasila.

Technologie nabíjení Tesly zatím není americkým standardem, ale podle skupiny inženýrů z organizace SAE International, která v odvětví standardy posuzuje, k tomu směřuje. Volkswagen měl v prvním čtvrtletí podíl na americkém trhu méně než dvě procenta.

Tesla svou technologii nazývá North American Charging Standard (NACS). V poslední době ji adaptovala řada automobilek a poskytovatelů nabíjecí infrastruktury, například Ford, General Motors (GM), Volvo či společnost ChargePoint. Nechtějí přijít o zákazníky, pokud by nabízeli pouze dosud převládající technologii Combined Charging System (CCS).

"Skupina Volkswagen a její značky v současné době vyhodnocují nasazení severoamerického nabíjecího standardu Tesla (NACS) pro své severoamerické zákazníky," uvedl Volkswagen.

Divize Electrify America má ve Spojených státech a Kanadě přes 850 nabíjecích stanic s přibližně 4000 nabíječkami. Během přechodu na systém NACS bude nadále nabízet široce používaný konektor CCS. O tento konektor rozšířila nabídku na některých svých nabíjecích stanicích i Tesla. Bílý dům tím podmínil federální dotace v řádu miliard dolarů. Administrativa prezidenta Joea Bidena se dříve snažila prosadit jako hlavní americký standard technologii CCS.

Dobíjecí stanice Tesly nazvané Supercharger, kde dobití vozu na 200 mil (322 km) dojezdu trvá obvykle 15 minut, tvoří podle amerického ministerstva energetiky v USA přibližně 60 procent celkového počtu stanic rychlého nabíjení.

Většina spotřebitelů, kteří používají oba typy konektorů, by si vybrala ten od Tesly, myslí si analytik společnosti Guidehouse Research Sam Abuelsamid. Konektor CCS se podle něj mnohem hůře obsluhuje a zapojuje do vozidel než konektor NACS. Příklon automobilek k nabíjecí technologii Tesly považuje za pomalý konec adaptéru CCS.

V současné době existuje ve světě několik standardů pro nabíjení elektromobilů stejnosměrným proudem. V Evropě dominuje CCS-2, zatímco v USA je rozšířený konektor CCS-1. Japonci si oblíbili standard CHAdeMO, Číňané zase používají GB/T. Tesla se svým konektorem razí vlastní cestu, do Evropy však vozí auta se zásuvkou CCS-2.

O tom, že by standardy pro dobíjení měly být celosvětově jednotné, se diskutuje léta. Motorista, který se svým elektroautem cestuje například z Evropy do USA, je nucen investovat do adaptéru, jehož cena se pohybuje kolem deseti tisíc korun.