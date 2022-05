Z Ruska mizí i Starbucks. Zavře 130 kaváren, obsluze bude platit mzdy ještě půl roku

Dosavadní fungování organizátora maturitních a jednotných přijímacích zkoušek Cermatu je podle ministra školství Petra Gazdíka problém. Řekl to v pondělí na ministerstvu školství. Zda kvůli nespokojenosti s řízením této příspěvkové organizace ministerstva hrozí odvolání ředitelky Cermatu Michaeli Kleňhové, nechtěl upřesnit. Kvůli podezření z placení předražených zakázek poslal v uplynulých dnech do Cermatu auditory. Upozornil na to server iDNES.cz.

"To, že je Cermat problémem, vím od prvního dne, kdy jsem ve funkci jako ministr," uvedl Gazdík. "Některé zakázky, které Cermat v minulosti provozoval, se mi nezdají být přiměřené," řekl. Potvrdit, či vyvrátit to podle něj ale musí znalec nebo auditor. Až bude mít ministerstvo závěr soudního znalce, bude "podle toho činit", řekl ministr. "Nebudu Cermatu vzkazovat jakékoli věci prostřednictvím médií," odpověděl na dotaz, jaké závěry z auditu ministerstvo vyvodí a zda hrozí odvolání Kleňhové.