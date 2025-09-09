Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

"Paní K. má jediné dítě, syna Michala, který se se svým handicapem potýká od roku 2019, kdy u něj propukla zákeřná nemoc, s jejímiž následky se potýká dodnes," předčítala soudkyně Veronika Cukerová u Městského soudu v Praze příběh jednoho z pacientů, o kterého se starali lékaři pod vedením známé doktorky Jarmily Zipserové.
Zipserová před téměř deseti lety stála u zrodu soukromé neurorehabilitační kliniky Axon, v níž dodnes figuruje a jejíž je majitelkou. Klinika se věnuje rehabilitacím těžce nemocných a handicapovaných pacientů včetně těch dětských.
Léčí se zde lidé s mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou či lidé, kteří po nehodě zůstali ochrnutí. Klinika disponuje týmem lékařů a zdravotníků, včetně logopedů, ale i psychologů.
Na klinice Zipserová působila jako primářka. Figurovala i v neziskové organizaci Alkmeon, která poskytovala pomoc rodinám handicapovaných dětí. Spolek je už tři roky v insolvenci.
Projekty plné nesrovnalostí
Jak ale zaznělo u soudu, podle obžaloby měla známá lékařka prostřednictvím spolku Alkmeon v letech 2019 až 2022 podávat žádosti na dotace na projekty, které byly zaměřené na pomoc rodičům handicapovaných dětí. Šlo například o podporu psychohygieny pečujících osob, tedy rodičů handicapovaných dětí.
V žádostech ale byly nepravdivé informace. Mělo jít například o setkání s rodiči, která prý neproběhla, nebo o týmy odborníků, které se projektem měly zabývat, ale podle žalobce vůbec neexistovaly.
Organizace dostala 3,7 milionu korun a o další dva miliony požádala. Na žádostech o dotace se podílel Filip Mikulec, který v neziskové organizaci působil jako koordinátor a metodik. Byl taktéž ředitelem neurorehabilitační kliniky. I on je obžalovaný z dotačního podvodu.
"Klíčové aktivity projektu nebyly realizovány, zaměstnanci nevykonávali konkrétní činnosti pro projekt a projektová dokumentace je fiktivní, neboť pečující osoby, jichž se dokumentace týkala, se nikdy neúčastnily činnosti deklarované v předkládaných žádostech o platbu," zní část obžaloby, o které informoval server iRozhlas.
Nesrovnalosti odhalila kontrola ministerstva práce a sociálních věcí, které evropské peníze rozdělovalo. Následně se o vše začala zajímat policie.
Podle žalobce se peníze k rodinám handicapovaných vůbec nedostaly. Místo toho měly skončit na neurorehabilitační klinice, kde se z nich financovaly například výplaty zaměstnancům a další provoz kliniky.
Žalobce nyní lékařce Zipserové u soudu navrhnul podmíněný trest odnětí svobody tři roky s odkladem pět let a peněžitý trest 350 tisíc korun. Obžalovanému Mikulcovi navrhnul dvouletou podmínku s odkladem na tři roky a pokutu 180 tisíc. U obou navrhuje také zákaz činnosti, tedy aby nemohli pracovat ve společnostech, které zacházejí s dotacemi.
"Necítím se vinna"
Obhajoba vinu odmítá. "Necítím se vinna," uvedla Zipserová, která k soudu dorazila i přes onkologické onemocnění, s kterým se nyní léčí.
Vinu odmítá i Mikulec. U soudu využil práva nevypovídat, soudkyně následně přečetla jeho dřívější výpověď. V ní tvrdí, že s rodiči handicapovaných pracovali a skrze spolek a kliniku je podporovali.
"Myslím, že celá Achillova pata případu je, že jsme se neuměli dobře odkomunikovat," uvedl s tím, že rodiče se podle něj nepamatovali, jaké konkrétní věci pro ně dělali.
"Ať je paní primářka jakákoliv, tak si nemyslím, že by jejím cílem bylo páchat trestnou činnost. A kdybych si myslel, že to činit chce, tak bych pro tuto kliniku nepracoval," uvedl Mikulec v dřívější výpovědi.