Lékařka měla "odklonit" miliony na pomoc postiženým dětem. Necítím se vinna, říká

před 31 minutami
V pondělí začal soud rozplétat případ, ve kterém měla známá lékařka Jarmila Zipserová zneužít evropské dotace na pomoc rodinám handicapovaných dětí. Podle obžaloby více než tři miliony korun určené pro neziskovku ve skutečnosti mířily na provoz rehabilitační kliniky, ve které lékařka figurovala. Zipserová u soudu vinu odmítla. Žalobce naopak požaduje podmínku a pokutu.
Lékařka Jarmila Zipserová (vpravo) u Městského soudu v Praze během pondělního jednání.
Lékařka Jarmila Zipserová (vpravo) u Městského soudu v Praze během pondělního jednání. | Foto: Vojtěch Štěpán

"Paní K. má jediné dítě, syna Michala, který se se svým handicapem potýká od roku 2019, kdy u něj propukla zákeřná nemoc, s jejímiž následky se potýká dodnes," předčítala soudkyně Veronika Cukerová u Městského soudu v Praze příběh jednoho z pacientů, o kterého se starali lékaři pod vedením známé doktorky Jarmily Zipserové. 

Zipserová před téměř deseti lety stála u zrodu soukromé neurorehabilitační kliniky Axon, v níž dodnes figuruje a jejíž je majitelkou. Klinika se věnuje rehabilitacím těžce nemocných a handicapovaných pacientů včetně těch dětských.

Léčí se zde lidé s mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou či lidé, kteří po nehodě zůstali ochrnutí. Klinika disponuje týmem lékařů a zdravotníků, včetně logopedů, ale i psychologů.

Na klinice Zipserová působila jako primářka. Figurovala i v neziskové organizaci Alkmeon, která poskytovala pomoc rodinám handicapovaných dětí. Spolek je už tři roky v insolvenci.

Projekty plné nesrovnalostí

Jak ale zaznělo u soudu, podle obžaloby měla známá lékařka prostřednictvím spolku Alkmeon v letech 2019 až 2022 podávat žádosti na dotace na projekty, které byly zaměřené na pomoc rodičům handicapovaných dětí. Šlo například o podporu psychohygieny pečujících osob, tedy rodičů handicapovaných dětí. 

V žádostech ale byly nepravdivé informace. Mělo jít například o setkání s rodiči, která prý neproběhla, nebo o týmy odborníků, které se projektem měly zabývat, ale podle žalobce vůbec neexistovaly.

Organizace dostala 3,7 milionu korun a o další dva miliony požádala. Na žádostech o dotace se podílel Filip Mikulec, který v neziskové organizaci působil jako koordinátor a metodik. Byl taktéž ředitelem neurorehabilitační kliniky. I on je obžalovaný z dotačního podvodu.

"Klíčové aktivity projektu nebyly realizovány, zaměstnanci nevykonávali konkrétní činnosti pro projekt a projektová dokumentace je fiktivní, neboť pečující osoby, jichž se dokumentace týkala, se nikdy neúčastnily činnosti deklarované v předkládaných žádostech o platbu," zní část obžaloby, o které informoval server iRozhlas.

Nesrovnalosti odhalila kontrola ministerstva práce a sociálních věcí, které evropské peníze rozdělovalo. Následně se o vše začala zajímat policie. 

Podle žalobce se peníze k rodinám handicapovaných vůbec nedostaly. Místo toho měly skončit na neurorehabilitační klinice, kde se z nich financovaly například výplaty zaměstnancům a další provoz kliniky.

Žalobce nyní lékařce Zipserové u soudu navrhnul podmíněný trest odnětí svobody tři roky s odkladem pět let a peněžitý trest 350 tisíc korun. Obžalovanému Mikulcovi navrhnul dvouletou podmínku s odkladem na tři roky a pokutu 180 tisíc. U obou navrhuje také zákaz činnosti, tedy aby nemohli pracovat ve společnostech, které zacházejí s dotacemi.

"Necítím se vinna"

Obhajoba vinu odmítá. "Necítím se vinna," uvedla Zipserová, která k soudu dorazila i přes onkologické onemocnění, s kterým se nyní léčí.

Vinu odmítá i Mikulec. U soudu využil práva nevypovídat, soudkyně následně přečetla jeho dřívější výpověď. V ní tvrdí, že s rodiči handicapovaných pracovali a skrze spolek a kliniku je podporovali.

"Myslím, že celá Achillova pata případu je, že jsme se neuměli dobře odkomunikovat," uvedl s tím, že rodiče se podle něj nepamatovali, jaké konkrétní věci pro ně dělali.

"Ať je paní primářka jakákoliv, tak si nemyslím, že by jejím cílem bylo páchat trestnou činnost. A kdybych si myslel, že to činit chce, tak bych pro tuto kliniku nepracoval," uvedl Mikulec v dřívější výpovědi.

Video: Maturita na počkání za 30 tisíc. Natočili jsme ženu, která prodává falešná vysvědčení. (22. dubna 2024) Článek s videem zde.

Video: Michaela Prešinská
 
