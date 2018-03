Grafika: Proměny Pražského hradu. Tak Havel, Klaus a Zeman přetvářeli sídlo prezidenta

Za deset let Václava Klause v prezidentské funkci se do rekonstrukcí vložilo přes tři miliardy korun. Zatímco Havel byl modernizacím hradních interiérů i exteriérů otevřený, Klaus prohlašoval, že příznivcem podobného stylu není. Při tři roky dlouhé rekonstrukci Starého královského paláce se tak architekti soustředili hlavně na historickou přesnost. V roce 2011 dokončili řemeslníci práci na Zlaté uličce, její obnova trvala více než rok. Nejnákladnější renovací si prošla Jízdárna Pražského hradu, přičemž oprava výstavní síně vyšla na 141 milionů korun.

Změny za Miloše Zemana (2013–2017)

I po nástupu Miloše Zemana se pokračuje v rekonstrukcích. Nejvýrazněji ale vstoupilo do veřejného povědomí zvýšení bezpečnostních opatření. U vstupu do areálu Pražského hradu přibyly v roce 2016 bezpečnostní rámy a investovaly se peníze do kamer. Opravovaly se však i památky. Četných změn se dočkalo například Nejvyšší purkrabství nebo Jízdárna Pohořelec, která slouží jako kapacitní úložiště pro sbírky Pražského hradu. Renovovány byly reprezentační prostory Hradu. Od závěru roku 2015 se pořádají exkurze do bývalého reprezentačního bytu T. G. Masaryka, kde v současné době sídlí Kancelář prezidenta republiky.