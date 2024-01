Živě: Jde o stovky miliard. Ústavní soud rozhodl o snížení valorizace důchodů

Ústavní soud rozhodl o zkrácené valorizaci penzí. Vláda loni v čase vysoké inflace jednorázově upravila valorizační mechanismus. Penze tak sice stouply, ale méně, než mohli senioři očekávat. Průměrný důchodce přišel asi o tisícikorunu měsíčně. Vláda to zdůvodňovala hlavně rozpočtovou odpovědností. Návrh na zrušení valorizační novely podala skupina 71 poslanců hnutí ANO.

Růst cen v rozhodném období od července 2022 do ledna 2023 v domácnostech důchodců činil podle vyjádření vlády 11,5 procenta. Při použití standardního zákonného mechanismu, který se aktivuje při více než pětiprocentním růstu cen, by průměrný důchod vzrostl v červnu 2023 o 1770 korun, po novele to bylo 760 korun.

Vláda tak jen za loňský rok ušetřila 19,4 miliardy korun. Kdyby nechala proběhnout valorizaci podle standardního mechanismu, celkové rozpočtové náklady by v příštích dekádách mohly podle obou ministrů dosáhnout až 400 miliard korun.