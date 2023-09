Zemřel zoolog a spolutvůrce večerníčků Aleš Toman, v Africe se nakazil malárií

Ve věku 67 let zemřel v noci ze čtvrtka na pátek jihlavský zoolog a spolutvůrce večerníčků Aleš Toman. Po návratu z Afriky podlehl komplikacím po nákaze malárií. ČTK to dnes řekli tvůrce večerníčků a Tomanův přítel Václav Chaloupek a Lidmila Stellová z cestovní agentury Stella Travel Agency, pro kterou Toman pracoval.

"Na malárii zemřel můj kamarád Aleš Toman. Nejspíš jste ho většinou znali. Je to ten zoolog Aleš, který v seriálu Madla a Ťap hledal na Šumavě zbloudilé zvířecí kamarády," napsal Chaloupek na svém facebookovém profilu.

S Tomanem se znali přes 30 let. "Aleš mi kdysi půjčil malou vydřičku, Vydrýska, který nás vlastně seznámil. Natočit večerníček o vydře byl nápad, který jsme dostali ve stejnou dobu nezávisle na sobě oba," uvedl Chaloupek.

S Tomanem byli spolu dvakrát v Botswaně, Zimbabwe, Namibii a JAR, také v Egyptě a natáčeli přírodu a zvířata. "Před několika roky pro mne natáčel i gorily v Ugandě, v zemi, ze které se nedávno vrátil a která se mu stala osudnou," napsal Chaloupek.

Toman byl zoolog, ornitolog, fotograf, znalec Afriky a průvodce. Vystudoval obor Systematická biologie a ekologie na olomoucké Přírodovědecké fakultě a jako zoolog pracoval v jihlavské a plzeňské zoo. Působil i v jihlavském útulku pro zvířata. Věnoval se ornitologii a ochraně a výzkumu vydry říční. V Africe byl poprvé v roce 1993, později tam jezdil pravidelně. Z večerníčků se podílel na sériích Madla a Ťap nebo seriálu Podivuhodná cesta ježka Aladina.

"Poznali jsme se náhodou, když já jsem sháněl jeho telefonní číslo, ale on to moje našel dřív, protože se mu líbil ten večerníček o lišce. Napadlo ho, protože tenkrát dělal ochranu vyder, že bych mohl točit něco o vydře. Napadlo nás to současně. Pak jsme se skamarádili, byli jsme dvakrát v Africe na jihu. Byli jsme spolu v Egyptě. Aleš pro mě točil, já jsem mu ukazoval, jak se některé věci natáčí. Byl to takový kamarád, který bydlí daleko, občas jsme si zavolali, ale pořád jsme jeden o druhém věděli. Bylo to (zpráva o Tomanově smrti) jako rána, jako pecka z čistého nebe, protože jsem věděl, že se vrátil a byl v pořádku. Ta malárie je holt svinská nemoc, která každý rok zabije miliony lidí. Ale že na to doplatí zrovna ten Aleš a zrovna v době, kdy chtěl pomalounku přestávat dělat průvodce, kdy to chtěl hodně omezit a do Afriky jezdit méně…," řekl ČTK Chaloupek.