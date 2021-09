Zemřel americký válečný veterán a osvoboditel Plzně. Earlu Ingramovi bylo 99 let

Plzeň drží smutek. V USA v pondělí zemřel v 99 letech americký veterán Earl Ingram, který v květnu 1945 s jednotkami generála George Pattona osvobozoval město.

Ingram od poloviny 90. let patřil k pravidelným návštěvníkům městských Slavností svobody, na které jezdil až do vysokého věku. Poslední dva roky ale jeho návštěvy přerušila pandemie koronaviru. Ingramovo úmrtí oznámili na sociálních sítích jeho příbuzní, ČTK ho potvrdila spisovatelka Jana Poncarová, která se s Ingramem osobně znala.

Památku v Plzni jednoho z nejznámějších veteránů město uctí vyvěšením americké a české vlajky a černého praporu. V mázhauzu radnice na náměstí Republiky bude od středy 29. září umístěna kondolenční kniha a primátor Martin Baxa (ODS) položí květiny k Památníku Díky, Ameriko!, informoval magistrát v tiskové zprávě. "Cítím obrovskou lítost a velký zármutek. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým jménem svým i jménem Plzeňanů. Slavnosti svobody už nikdy nebudou jako dřív, Earl Ingram býval jedním z našich nejvzácnějších hostů, byl tváří i duší našich oslav osvobození," řekl primátor.

I když se Slavnosti svobody nemohly v posledních dvou letech konat v takovém rozsahu, na jaký byli Plzeňané i veteráni posledních 30 let zvyklí, s Ingramem se město spojilo na jaře alespoň virtuálně.

"Když jsem přijel do Plzně v květnu 1945, setkal jsem se s těmi nejvděčnějšími a nejšťastnějšími lidmi, jaké jsem kdy viděl. Vzali nás do svých domovů a chovali se k nám jako ke znovuobjeveným členům rodiny. Z času stráveného v Plzni během května 1945 mám mnoho příjemných vzpomínek, ale ten srdečný způsob přijetí, jímž jsem byl přivítán spolu s ostatními americkými vojáky, pro mne osobně rezonuje jako nezapomenutelná a zásadní vzpomínka,“ řekl na jaře Ingram.

Narodil se 2. září 1922, byl velitelem 2. čety roty L 38. pěšího pluku druhé pěší divize Armády USA. Odvedený byl roku 1940. V srpnu 1944 přistál ve Skotsku, odkud se přesunul vlakem do Southamptonu v Anglii. Následovala noční plavba přes kanál La Manche a vylodění na pláži Omaha, odkud postupoval Evropou až do Plzně. Během války dosáhl hodnosti nadporučík. Několik měsíců po válce zahájil kariéru profesionálního vojáka a v aktivní službě byl přes 34 let. Žil v Severní Karolíně.

"Budete učit své děti, vnuky a pravnuky, že svobodu musíte denně chránit a bránit, nesmíte polevit ani jeden jediný den, protože na světě jsou zlí lidé, kteří se chopí vašich životů. Vracíme se po 74 letech a znovu nás to nabíjí energií, když vidíme, jak můžete žít ve svobodě a volnosti, kterou jste si dříve po dlouhou dobu nemohli užívat. To je naše odměna. Ani v temných dobách od roku 1948 do listopadu 1989 jsme ve vás neztratili víru, protože jsme věděli, že lidé, které jsme tady potkali, vaši rodiče, prarodiče, praprarodiče, vyznávají stejné hodnoty, jaké vyznáváme my - demokracii, svobodu, volnost," řekl při své poslední návštěvě Plzně v roce 2019 a přidal slib, který od 90. let opakoval každý rok: "Dokud budu žít, budu se do Plzně vracet."