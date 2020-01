Zemřel disident Luboš Dobrovský, exministr obrany a kancléř prezidenta Havla

Někdejší disident, polistopadový ministr obrany a velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský zemřel. Informovala o tom na Facebooku Knihovna Václava Havla. Dobrovský působil také jako Havlův kancléř. Pozornost na sebe upoutal před dvěma lety, kdy odmítl převzít ocenění za práci v oblasti bezpečnostní politiky od premiéra Andreje Babiše (ANO).

Dobrovský zemřel ve čtvrtek v 87 letech. Narodil se 3. února 1932 v Kolíně. V roce 2002 obdržel z rukou prezidenta Havla Řád Tomáše Garrigua Masaryka, byl i nositelem řady dalších ocenění.

V květnu 2018 měl dostat cenu za aktivní podíl na rozvoji obranné a bezpečnostní politiky Česka. Avšak odmítl. "Bylo by paradoxní, kdybych přijal cenu za posílení naší obranné politiky od někoho, kdo je podle mého přesvědčení této obranné politice a bezpečnosti hrozbou," uvedl tehdy pro Aktuálně.cz.

Z disidenta ministrem obrany i prezidentským kancléřem

V životě Luboše Dobrovského se odrazily dějiny druhé poloviny 20. století. Jeho otec zahynul v koncentračním táboře a on sám koncem 50. let nastoupil do rozhlasu, kde do začátku normalizace působil jako komentátor a zahraniční zpravodaj. Po vyhození v roce 1969 pracoval jako skladník, čistič oken a topič.

Signatář Charty 77 také redigoval samizdatové publikace. V roce 1989 se stal mluvčím Občanského fóra, později nastoupil na ministerstvo zahraničí, od října 1990 do července 1992 byl ministrem obrany rozpadajícího se Československa. V dalších dvou letech vedl Kanceláře prezidenta republiky, opět působil na ministerstvu zahraničí a v letech 1996-2000 byl velvyslancem v Rusku.

Muž statečný, pracovitý a zásadový

Bývalý diplomat a politik Michael Žantovský považuje Dobrovského za výjimečně charakterního, vždy zásadového a věrného člověka. "Byl to dobrý kolega, dobrý kamarád a zasloužil se nemalým dílem o svobodu a demokracii v této zemi," řekl.

S Dobrovským se znal dlouho. "On byl kolega mého otce v Památníku národního písemnictví, takže jsem ho poznal jako dospívající nebo kluk. A samozřejmě, že jsme před i po listopadu 1989 spolupracovali a strávili mnohé vzrušené chvíle," dodal. Poznamenal, že byli součástí velmi podobných kruhů, a to nejen profesních, ale i přátelských. Viděli se proto poměrně často i v Knihovně Václava Havla, kterou Žantovský vede.

Hudebník a někdejší politik Michael Kocáb řekl, že s Dobrovským měli hodně společného, spolupracovali třeba při odsunu sovětských vojsk z Československa. "Já jsem ho měl velmi rád, byl to statečný, přímý a kvalifikovaný člověk, politicky a názorově pevný," poznamenal. Obdivoval jeho ostražitost vůči nepatřičným ruským vlivům. "Byl to člověk, který také vládl dokonale perem," dodal. Označil ho za velice inteligentního a skvělého člověka. "Je to pro nás velká ztráta," doplnil.

Europoslanec a někdejší disident Alexandr Vondra (ODS) na Twitteru uvedl, že Dobrovský byl skvělý a vzácný muž, který coby ministr obrany a pak jako diplomat odvedl neskutečnou práci.

Lubos Dobrovsky byl skvělý a vzácný muž. Pro republiku odvedl jako ministr obrany a pak jako diplomat neskutečnou práci. Žádná třtina ve vetru. V časech, kdy se jiní zmítali v nejistotě, uměl jasně určit směr, kam jít. A jako jeden z mála to dokázal přesvědčivě vysvětlit. RIP. — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) January 30, 2020

"Zemřel muž velkého srdce i charakteru, velkého rozhledu, autor přesných a nealibistických formulací a postojů. Nikdy se nebál jít proti proudu a odvahy měl na rozdávání. Byl pro mě vždy velkou inspirací," napsal poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zemřel muž velkého srdce i charakteru, velkého rozhledu, autor přesných a nealibistických formulací a postojů. Nikdy se nebál jít proti proudu a odvahy měl na rozdávání. Byl pro mě vždy velkou inspirací. Odpočívejte v pokoji, Luboši. https://t.co/MVWgAd3Nep — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 30, 2020

"Člověk jiné generace a násobně vyšších životních zkušeností, než mám já. O to více mě těší a je mi obrovskou ctí, že jsem ho mohl označit slovem přítel," zavzpomínal šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.