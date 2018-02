Zeman se zastal Duky proti "pisklounům". Požádá papeže, aby kardinálovi mandát prodloužil

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Výzvu křesťanských aktivistů papeži, aby mandát Dukovi neprodlužoval, považuje Zeman za udavačský dopis.

Praha - Prezident Miloš Zeman se obrátí na papeže Františka s žádostí, aby prodloužil mandát kardinálu Dominiku Dukovi. Zeman to dnes řekl v rozhovoru v TV Barrandov. Prezident považuje Duku za výraznou osobnost a vlastence. Skupinu českých katolíků, kteří sepsali dopis žádající papeže o to, aby Dukovi mandát neprodlužoval, označil prezident za "pisklouny".

Výzvu křesťanských aktivistů papeži považuje Zeman za udavačský dopis. "Já jsem se rozhodl, že i když se zásadně do věcí katolické církve nemontuji, že se jako hlava České republiky obrátím na Svatého otce s žádostí, aby prodloužil kardinálu Dukovi jeho mandát," řekl Zeman.

Prezident uvedl, že Duku zná řadu let a přál by si, aby katolický klérus měl více tak výrazných osobností. "Dominik Duka je vlastenec," dodal Zeman s tím, že je to vlastnost, která není u vysoce postavených kněží v Česku obvyklá. Připomněl také Dukovu minulost politického vězně v dobách komunismu. "Rád bych věděl, kolik z těch pisklounů by mělo odvahu státi se v těžké době politickým vězněm."

Křesťanští aktivisté vyčítají Dukovi příklon k nacionalismu a krajní pravici. Na Dukovi se jim nelíbí také to, že "rád používá okázalé insignie moci". Uvedli to v dopise papeži, který představili tuto středu na happeningu před Arcibiskupským palácem.

Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát.

Papež demisi nepřijal například v případě Dukova předchůdce Miloslava Vlka, jemuž Benedikt XVI. mandát v roce 2007 o dva roky prodloužil.

Honí se agenti, ne vysocí důstojníci StB

Prezident se v televizi vyjádřil i k k nedávnému verdiktu slovenského soudu. Kvůli lustračnímu zákonu se honí agenti komunistické StB, zlo ale organizovali vysocí důstojníci StB, řekl Zeman. Soud zamítl žalobu českého premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Voliči před sněmovními volbami, které ANO vyhrálo, podle prezidenta o této záležitosti věděli.

Rozhodnutí soudu podle Zemana "není nic nového". Agenti StB, kteří se kvůli lustračnímu zákonu začali honit, byli podle něj často vydíráni, hrozila jim třeba ztráta zaměstnání nebo že nedostanou děti na školu. "Kdo organizoval to zlo? To nebyli agenti, to byli ti důstojníci," řekl prezident. Důstojníci StB přitom podle něj čelili pronásledování méně nebo vůbec ne.

Zeman přitom v minulosti odmítl jmenovat profesorem fyzika Ivana Ošťádala kvůli jeho údajným někdejším kontaktům s StB. Ošťádal se proti tomu brání žalobami, věcí se bude po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) znovu zabývat pražský městský soud.

Zeman dnes potvrdil, že i přes verdikt soudu nechá Babišovi možnost sestavit vládu. "Jsou zde jenom tři strany, o kterých se dá uvažovat jako o partnerech hnutí ANO," řekl. V minulosti prezident uvedl, že by preferoval menšinovou vládu ANO, kterou by podpořila ČSSD a s ní komunisté nebo SPD.

Video: Má Dominik Duka jako arcibiskup skončit? Podívejte se na protest části českých katolíků