Zákopy, ranění i vítězné Hurá! Bitva u Zborova ukázala odhodlání Čechoslováků

Až během bitvy legionáři zjistili, že kromě maďarských a německých vojáků proti nim stojí také krajané, příslušníci jindřichohradeckého 75. pěšího pluku a známí „pětatřicátníci“ z Plzně. Ani to ale nesrazilo jejich morálku a do večera se jim podařilo postoupit tři až pět kilometrů, zajali na 3200 vojáků, ukořistili 15 děl a desítky kulometů. Zaplatili za to 185 životy a 800 zraněnými.

VÝZNAM BITVY

Vojensky nevýznamné vítězství československých vojáků u Zborova mělo velký morální a politický význam. Podpořilo vytváření legií v Rusku - poté co prozatímní vláda zrušila omezení, se do československého vojska přihlásily desetitisíce mužů. Začátkem října 1917 byl z několika divizí zformován československý sbor v Rusku, ve kterém bylo koncem roku 1917 už 38 500 vojáků. Do konce roku 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku přes 60 000 mužů, poslední z nich se do vlasti dostali až dlouho po válce, na jaře 1921.