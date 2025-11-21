Domácí

Zastaví zima české vlaky? "Ajznboňáci" vymysleli domácí zlepšovák, tvrdí šéf drah

před 23 hodinami
První letošní měsíce ukázaly, jaká malichernost dokáže omezit fungování miliardového vlakového zabezpečovače ETCS. Kvůli rychlostním čidlům, která během jízdy obaloval sníh nebo námraza, systém hlásil chybu a vlaky včetně jednotek Pendolino musely nouzově zastavovat. Michal Krapinec, šéf Českých drah, slibuje, že takových událostí zažijí cestující podstatně méně. Prý i díky zlepšováku z depa.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

První týdny a měsíce letošního roku se česká železniční doprava potýkala s obrovskými potížemi. Do věci se dokonce musel vložit i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Na nejdůležitějším tahu z Prahy na Ostravsko totiž nouzově zastavovaly desítky vlaků s tisícovkami cestujících.

A nebylo to z důvodu, o kterých už před dvaceti lety ve své písničce Ladovská zima zpíval Jarek Nohavica: "Pendolíno stojí kdesi u Polomi, zamrzly mu všecky CD ROMy."

Na vině tentokrát byla námraza, sníh a především nový zabezpečovací systém ETCS, jehož zavádění dosud vyšlo na osmnáct miliard korun. Právě koridor mezi metropolí a Ostravskem je první tratí, kde mělo ETCS od 1. ledna 2025 zvýšit komfort a bezpečnost cestování. Ale zimní měsíce ukázaly, že to tak nebude.

Dopplerův radar - součást zabezpečovacího systému na podvozku lokomotivy, která měří rychlost - totiž chyboval. Obaloval se námrazou a sněhem, čímž do technologie posílal chybovou hlášku a výsledkem byla častá a prudká nouzová zastavení rychlíků i nákladních souprav.

"To je problém celé Evropy. I Švýcarsko má obrovský problém. Má to daleko k bezvadné technologii. Vychytává se to za provozu," zhodnotil situaci letos na jaře Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah (ČD). Ministr dopravy Martin Kupka dal jasný termín - do poloviny roku 2025 se musí najít řešení.

"Nechtěl bych to zakřiknout"

Reportér deníku Aktuálně.cz se tak v polovině listopadu znovu obrátil na Krapince, aby zjistil, jak jsou vlaky vybavené systémem ETCS na nadcházející zimu připraveny. A jestli hrozí opakování kritického scénáře ze začátku letošního roku.

Foto: Správa železnic

"Nechtěl bych to zakřiknout a říct, že je problém vyřešen," reaguje Krapinec. "Ale rozhodně bude výrazně nižší počet nouzových zastavení vlaků z hlediska problémů souvisejících s Dopplerovým radarem. Věříme, že na tu letošní zimu jsme připraveni lépe," slibuje generální ředitel ČD stovkám tisíc cestujících.

V rozhovoru upřesňuje, že se prý podařilo najít řešení jak pro lokomotivy Vectron, kam technologii montuje výrobce Siemens, tak pro ostatní "mašiny" vybavené systémy dodatečně - tedy takzvané retrofity. Tenhle proces má na starosti firma Alstom a týká se třeba i jednotek Pendolino.

"To řešení se narodilo u našich zaměstnanců. Nebylo to úplně jednoduché, museli jsme si víceméně pomoct sami, ale řešení jsme našli," vysvětluje Michal Krapinec to, že se zlepšovákem přišli sami "ajznboňáci" v depu. I když neupřesnil, jak konkrétně vypadá, podle informací deníku Aktuálně.cz jde především o používání horké vody a nemrznoucích směsí na čidla Dopplerova radaru.

"Realita byla taková, že jsme my přicházeli s návrhy řešení, u nichž jsme měli za to, že by mohla zafungovat. Ta pak byla výrobci uznána, autorizována a implementována," odmítá Krapinec to, že by zaměstnanci ČD s citlivými a drahými Dopplerovými radary pracovali bez vědomí Siemensu či Alstomu.

Alstom: V zimě jsme netestovali

V souvislosti s nouzovými zastaveními vlaků, takzvanými tripy, Michal Krapinec po zimě ukázal právě na Alstom. "Jak je to technologická vyspělá firma navenek a v prospektech, tak jednání s nimi neprobíhá podle našeho očekávání. Jde to velmi složitě, firma hledá řadu výmluv, proč ona technologie má nižší spolehlivost, než bychom očekávali," zkritizoval šéf ČD Michal Krapinec.

Judita Urbánková, mluvčí pobočky Alstom ČR, tehdy slíbila, že situaci bude řešit: "Dopplerův radar funguje správně. Vyžaduje však správnou kalibraci a údržbu. Připravujeme pokyny, které včas poskytneme příslušným smluvním partnerům."

Z nynějších Krapincových slov nicméně vyplývá, že zaměstnanci národního dopravce museli řešení vymyslet sami a francouzský technologický gigant Alstom tak nedodržel svá slova.

Reportér deníku Aktuálně.cz se proto spojil s Urbánkovou, aby zjistil, jak Alstom kroky Českých drah vnímá. Byť mluvčí v úterý odpovědi slíbila, nakonec záležitost odmítla komentovat. 

"Společnost Alstom byla přizvána k testování systému v květnu 2024 a systém ETCS byl uveden do ostrého provozu 1. ledna 2025. Jednalo se o období klimatických podmínek, za kterých se s námi netestovalo. Naše technologie vykazovala spolehlivost 99,4 procenta, nyní 99,7 procenta," prohlásila Urbánková letos v květnu.

I přes tyto a další potíže v Česku pokračuje rychlé zavádění ETCS, což kritizují třeba i menší dopravci, pro něž není montování systémů do starších lokomotiv rentabilní.

Od 1. ledna 2025 funguje výhradní provoz pod ETCS na koridoru z Prahy do Ostravy a z Břeclavi do Bohumína, další tratě v Čechách přibudou letos v prosinci. Na konci roku 2026 se přidá i koridor z hlavního města do Českých Budějovic. 

Test systému ETCS: Zastavení při nedodržení rychlostního limitu (15. 8. 2024)

Test systému ETCS - zastavení při nedodržení rychlostního limitu. | Video: Tomáš Klézl
 
